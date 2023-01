Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Μου έχει γίνει πρόταση για το J2US»

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μίλησε για τον ηλικιακό ρατσισμό στις σειρές αλλά και την πρόταση που δέχθηκε για το J2US

Το θέατρο Ριάλτο και η παράσταση «Γεια - the musical» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα για το 2023.

Ο Παναγιώτης Πετράκης αναφέρθηκε στην υποβάθμιση των πτυχίων πολιτισμού λέγοντας: «Είναι θλιβερό που τα πτυχία μας υποβαθμίζονται». Από την μεριά της η Τραϊάνα Ανανία τόνισε ότι: «όποιος στον χώρο μας δεν μιλάει για άσχημες συμπεριφορές είναι η ντροπή του επαγγέλματος».

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μίλησε για τον ηλικιακό ρατσισμό στις σειρές. «Για άντρες πάντα υπάρχουν ρόλοι. Για τις γυναίκες από ένα σημείο και μετά δυσκολεύεται. Το έχω βιώσει και μου έχουν πει ότι θέλουν μετά τα 60 γυναίκα για ρόλους» με τη Θεοφανία Παπαθωμά να λέει «δεν θα σχολιάσω τι είπε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για τον ηλικιακό ρατσισμό στις σειρές.» και την κ. Παλαιολόγου να σχολιάζει «Η Θεοφανία Παπαθωμά καλά κάνει και δεν σχολιάζει. Και εγώ το ίδιο θα έκανα».

Παράλληλα, η αγαπημένη ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει πρόταση για το ερχόμενο Just The 2 Of Us την οποία απέρριψε καθώς έχει το θέατρο. «Πρόταση για το J2US μου έχει γίνει αλλά έχω θέατρο και δεν το σκέφτηκα καν», είπε χαρακτηριστικά.