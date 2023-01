Ναταλία Γερμανού: Ανανέωσε το συμβόλαιό της με τον ALPHA

Η Ναταλία Γερμανού συνεχίζει τη συνεργασία της με το κανάλι και η ανακοίνωση είναι γεγονός

«O ALPHA ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Ναταλία Γερμανού. Η Ναταλία Γερμανού είναι η αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια της μεσημεριανής ζώνης του Σαββατοκύριακου. Η αφοπλιστική της αμεσότητα, η διεισδυτική της ματιά πάνω στα γεγονότα, ο καίριος σχολιασμός της, ο δημόσιος λόγος της, οι σχέσεις που δημιουργεί και οι ιδιαίτερες ποιότητες που διαθέτει θα συνεχίσουν να κάνουν τη διαφορά μέσα από τη συχνότητα του ALPHA. Γιατί… μόνο με τη Ναταλία… “Καλύτερα δε γίνεται”», αναφέρεται στην ανακοίνωση του καναλιού.

Η Ναταλία Γερμανού, που βρίσκεται από το 2018 στον σταθμό και έχει αναλάβει τη ζώνη του Σαββατοκύριακου, θα βρίσκεται και την επόμενη σεζόν στο ίδιο πόστο. Η παρουσιάστρια, με μακρά πορεία στο χώρο της μικρής οθόνης, έχει αποδείξει τη δυναμική της και δεν είναι τυχαίο που τερματίζει στην πρώτη θέση στους πίνακες της Nielsen. Θεωρείται η απόλυτη πρωταγωνίστρια, στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, ενώ και η ίδια έχει αναφέρει πολλές φορές ότι λατρεύει αυτό που κάνει.

Να σημειωθεί ότι τα δημοσιεύματα και οι φήμες ,που θέλουν την οικοδέσποινα του ALPHA να αναλαμβάνει και κάποιο από τα σόου που ετοιμάζονται, είναι πολλά. Ωστόσο η ίδια, μέσα από την εκπομπή της, θέλησε να ξεκαθαρίσει: «Δε μου έχει γίνει καμία πρόταση για το “Fame Story”. To έχω κάνει 20 χρόνια πριν. Νομίζω ότι ο μόνος σίγουρος για το “Fame Story” είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Θα γίνει το “Fame Story”, αλήθεια είναι αυτό, το έχει πάρει ο Νίκος Κοκλώνης. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος νομίζω είναι σίγουρος εκεί. Δε νομίζω να είμαι εγώ η παρουσιάστρια, ίσως να είναι ο Νίκος Κοκλώνης. Δε θα συμπέσει το “Fame Story” με το “Just the 2 of us”. Αλλά ο Ανδρέας πιστεύω και πρέπει να είναι ο διευθυντής της ακαδημίας, όπως ήταν και τότε».