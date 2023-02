The Voice of Greece: Ξεκινούν τα battles και οι coaches φέρνουν ενισχύεις

Αγαπημένοι καλλιτέχνες θα βρεθούν στη σκηνή του «The Voice of Greece» προκειμένου να βοηθήσουν τους coaches.

Στα Battles του THE VOICE OF GREECE μας καλωσορίζει ο Γιώργος Λιανός το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου και οι coaches προσκαλούν αγαπημένους καλλιτέχνες ως συνεργάτες στις πιο δύσκολες αποφάσεις τους.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των Battles, ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα έχει τη βοήθεια της Josephine ενώ ο Πάνος Μουζουράκης θα συμπράξει με τον Στέφανο Κορκολή. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου έρχεται στο The Voice ενώνοντας τις δυνάμεις του με την Έλενα Παπαρίζου ενώ ο Σάκης Ρουβάς υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.

Ο κάθε coach έχει στην ομάδα του δώδεκα τραγουδιστές οι οποίοι θα ανεβαίνουν στη σκηνή του The Voice of Greece σε δυάδες, και θα δημιουργούν στους μέντορές τους, μεγάλα διλήμματα.

Δυνατές φωνές σε δύσκολες αναμετρήσεις που ανεβάζουν τον πήχη και δυσκολεύουν τους coaches έρχονται σε αυτή τη φάση ενώ το δικαίωμα του steal είναι εκείνο που μπορεί να δώσει σε κάποιους, μια δεύτερη ευκαιρία!

Σε κάθε επεισόδιο, δύο coaches μοιράζονται τη σκηνή του THE VOICE με τους καλεσμένους τους, σε απολαυστικά ντουέτα. Αυτό το Σάββατο στη σκηνή του THE VOICE OF GREECE θα απολαύσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με την Josephine και την Έλενα Παπαρίζου με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Josephine θα εμφανιστούν με ένα δυνατό medley επιτυχιών τους ενώ η Έλενα Παπαρίζου και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου έχουν επιλέξει για την εμφάνισή τους on stage, τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Άννας Βίσση αλλά και το «Ζωή μου», ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του καλλιτέχνη.

Σχετικές ειδήσεις

The Voice of Greece: Σάκης Ρουβάς και Λένα Ζευγαρά έβαλαν «φωτιά» στη σκηνή

The Voice of Greece: Τελευταίο επεισόδιο των Knockouts το Σάββατο

Ψευτογιατρός: Στο Τhe Voice είχε πάρει μέρος ο γιος του