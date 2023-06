Έρχεται και δεύτερο Survivor all Star; Το σχέδιο του Ατζούν Ιλιτζαλί

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί σχεδιάζει το επόμενο «Survivor», το οποίο θα είναι επίσης… all star και θα προβληθεί το δεύτερο μισό της ερχόμενης σεζόν μετά το «I am A Celebrity, Get Me Out Of Here»

Νέο κύκλο Survivor All Star ετοιμάζει ο Ατζούν Ιλιτζαλί, σύμφωνα με τον Alpha. Συγκεκριμένα, την πληροφορία για πιθανό δεύτερο «Survivor All Star», που θα προβληθεί στο δεύτερο μισό της επόμενης σεζόν στον ΣΚΑΪ, μετέφερε ο Χάρης Λεμπιδάκης το Σάββατο (10/06) μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» στον ALPHA.

Όπως ανέφερε ο Χάρης Λεμπιδάκης, o Ατζούν Ιλιτζαλί σχεδιάζει το επόμενο «Survivor», το οποίο θα είναι επίσης… all star και θα προβληθεί το δεύτερο μισό της ερχόμενης σεζόν μετά το «I'm A Celebrity, Get Me Out Of Here». Μάλιστα στο ίδιο ρεπορτάζ τονίστηκε ότι ο Τούρκος παραγωγός θέλει να δώσει στο επόμενο «Survivor All Star» το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί σε ελληνικό παιχνίδι.

Από πλευράς παικτών, σκοπός του Τούρκου παραγωγού είναι να πείσει παλαιότερους συμμετέχοντες του «Survivor» που δεν συμμετείχαν στον φετινό… all star κύκλο του, να το κάνουν την επόμενη σεζόν. Τέτοιοι παίκτες μπορεί να είναι, λ.χ., ο Τζέιμς Καφετζής και ο Τριαντάφυλλος.