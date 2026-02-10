Δέκα μαθήματα του Mark Dixon για το επιχειρείν: Μισός αιώνας εμπειρίας στην κορυφή της αγοράς

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της IWG μοιράζεται 10 πολύτιμες συμβουλές για σίγουρη επαγγελματική επιτυχία

Δέκα μαθήματα του Mark Dixon για το επιχειρείν: Μισός αιώνας εμπειρίας στην κορυφή της αγοράς
Με περισσότερα από 50 χρόνια επιχειρηματικής πορείας και την ίδρυση δέκα επιτυχημένων επιχειρήσεων, ο Mark Dixon, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της IWG, της μεγαλύτερης πλατφόρμας ευέλικτων χώρων εργασίας παγκοσμίως, με επωνυμίες όπως Spaces, η Regus και η HQ, προσφέρει έναν πρακτικό οδηγό δέκα βασικών μαθημάτων για να οικοδομήσει κανείς μια επιτυχημένη καριέρα ή επιχείρηση που θα είναι βιώσιμη στο σημερινό αβέβαιο περιβάλλον.

Η IWG λειτουργεί ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερες από 5.000 τοποθεσίες σε 122 χώρες. Σύμφωνα με τον Dixon, η μακροπρόθεσμη επιτυχία δεν προκύπτει από την αποφυγή της αποτυχίας. Είναι αποτέλεσμα της συνδυαστικής ανάπτυξης ανθεκτικότητας και στρατηγικής, οι οποίες επιτρέπουν την πρόοδο ακόμη και μέσα από δύσκολες συνθήκες.

Έχοντας βιώσει την πλήρη απώλεια κατά την κατάρρευση των εταιρειών dot.com και ανακάμψει πλήρως, ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η ικανότητα διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων είναι αυτό που καθορίζει την αληθινή ηγεσία. Για τον Dixon, η ανθεκτικότητα δεν είναι απλώς ένα χαρακτηριστικό, αλλά αποτέλεσμα εμπειρίας που ενισχύεται από ένα ξεκάθαρο και ολοκληρωμένο πλάνο.

Ο σχεδιασμός παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Ο Dixon επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να προετοιμάζονται όχι μόνο για φάσεις ανάπτυξης, αλλά και για περιόδους προκλήσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων. Η επανεξέταση των στόχων και της οργανωτικής δομής ανά τακτά χρονικά διαστήματα, επιτρέπει στις εταιρείες να διατηρούν ευελιξία και ετοιμότητα, ώστε να μπορούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.

Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη δημιουργία της κατάλληλης ομάδας. Σύμφωνα με τον Dixon, οι άνθρωποι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης. Οι ηγέτες χρειάζεται να επικοινωνούν τακτικά με εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα, από το προσωπικό γραφείου έως τη διοίκηση, ώστε να σχηματίζουν μια σαφή εικόνα γύρω από τη λειτουργία της επιχείρησης. Παράλληλα, προτρέπει τους επαγγελματίες να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες από νωρίς, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιμετωπίζοντας κάθε εμπειρία ως ευκαιρία μάθησης.

Ο Dixon συνδυάζει τη διάθεση για αξιοποίηση ευκαιριών με αυτό που περιγράφει ως «υγιή παράνοια». Αν και η φιλοδοξία είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προτρέπει τους επιχειρηματίες να εξετάζουν συστηματικά τα ενδεχόμενα αστοχίας και να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν.

Κατά την άποψή του, η αληθινή ηγεσία υπερβαίνει την υπεροχή έναντι του ανταγωνισμού και προϋποθέτει τολμηρή σκέψη, διαρκή ανανέωση και την υιοθέτηση καινοτομιών και νέων τεχνολογιών με στόχο πάντα την ανάπτυξη της επιχείρησης και τον μετασχηματισμό όλων των κλάδων.

Αναφερόμενος στον Σουν Τζου και στο έργο του «Η Τέχνη του Πολέμου», σημειώνει: «Αν γνωρίζεις τον εχθρό και τον εαυτό σου, δεν χρειάζεται να φοβάσαι το αποτέλεσμα εκατό μαχών».

Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της καλλιέργειας ενός ευρέος φάσματος δεξιοτήτων μέσα από διαφορετικές εμπειρίες: επαγγελματική εργασία, εθελοντισμός ή προσωπικά έργα. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται η προσαρμοστικότητα και διαμορφώνεται μια σφαιρική οπτική. Επίσης, ο Dixon, αναφέρεται στη δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ψηφιακών πλατφορμών, ως εργαλεία που καθιστούν άτομα και επιχειρήσεις παραγωγικότερα και περισσότερο συνδεδεμένα.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι η αποτυχία δεν πρέπει να φοβίζει, καθώς μπορεί να γίνει ευκαιρία μάθησης. «Αποτύχετε γρήγορα, μάθετε ταχύτερα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Η ικανότητα επαναφοράς έπειτα από δυσκολίες, με καθαρή σκέψη και ανανεωμένη ενέργεια, είναι αυτό που ξεχωρίζει τις επιχειρήσεις που αντέχουν στον χρόνο.

Η διορατικότητα, η προσαρμοστικότητα και η σταθερή προσπάθεια βελτίωσης βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του Dixon. Κατά την εκτίμησή του, οι αρχές αυτές αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημερινή,ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία και προσφέρουν μια σταθερή βάση για μακροχρόνια επαγγελματική και επιχειρηματική πορεία.

