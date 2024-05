Eurovision 2024: Η έντονη κριτική που ασκήθηκε από τις πρωινές εκπομπές

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision συνεχίζει να απασχολεί τις εκπομπές

Η 68η διοργάνωση της Eurovision, λόγω των όσων έγιναν, θα απασχολεί για ημέρες ακόμη τις εκπομπές. Το πρωί της Δευτέρας, όλα τα πρωινά μαγκαζίνο έδωσαν έμφαση στα παρατράγουδα του τελικού αλλά και τη Μαρίνα Σάττι και τους Έλληνες σχολιαστές της βραδιάς.

Ο Γιώργος Λιάγκας, στο Πρωινό, αναφερόμενος στους σχολιαστές της Eurovision Θανάση Αλευρά και Ζερόμ Καλούτα, μίλησε με σκληρά λόγια. «Εμένα μου είναι πολύ συμπαθής ο κύριος Καλούτα αλλά εδώ η έπαρση και η πρόκληση, ειδικά όταν έχεις κάνει μία βλακεία, με βγάζουν από τα ρούχα μου. Δεν μπορείς να κάνεις χιούμορ με την αμορφωσιά. Δεν μπορείς να μην είσαι παρών εκεί και να ξέρεις πότε μιλάς, πότε το βουλώνεις. Στην τηλεόραση είναι και η σιωπή, να ενημερώσει κάποιος τους νεότερους παρουσιαστές», είπε συνεχίζοντας: «Όταν έπρεπε να μιλήσουν και να μεταφράσουν όσα έλεγαν οι παρουσιάστριες, δεν μιλάγανε. Όταν τραγουδούσε η Παπαρίζου και έπρεπε να το βουλώσουν, μιλάγανε. Φταίνε αυτοί που τους επέλεξαν. Θα βγει κάποιος να πει μία συγνώμη;». «Όταν κάποιος λέει ότι διάβασε πολύ και είναι αυτό το αποτέλεσμα, πάει να πει ότι δεν έκαναν, ότι είσαι ακατάλληλος. Απλά είναι τα πράγματα. Υπάρχει και το όχι στη ζωή. Οι καριέρες με τα όχι χτίζονται, τα ναι είναι τα προφανή», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας ενώ έκανε μνεία και στον πρόεδρο της ΕΡΤ. «Η Μαρίνα Σάττι είναι εξαιρετική καλλιτέχνης, τη χαντάκωσε η εμφάνιση και όλα όσα έγιναν εκεί. Δεν φταίει η Σάττι. Σήμερα θα σας αποδείξω ότι υπάρχει ένοχος για το έγκλημα της τεράστιας αποτυχίας στη Eurovision. Λέγεται δημόσια τηλεόραση κύριε Ζούλα. Καλή σας ημέρα», κατέληξε.

Έντονα εξέφρασε τη γνώμη του για το χασμουρητό της Μαρίνας Σάττι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στο «Πρωινό Σουσού». «Εγώ που την έχω υποστηρίξει και έχουμε κοντραριστεί εδώ, την ημέρα που έκανε αυτό στην πρες κόνφερανς έγινα έξαλλος γιατί πάνω από όλα στη Eurovision δεν εκπροσωπείς τον εαυτό σου. Δεν είσαι η Μαρινέλλα, εκπροσωπείς τη χώρα σου. Δεν εκπροσωπείς τη χώρα σου όταν χασμουριέσαι τόσο προκλητικά και όταν πας να το σώσεις το κάνεις χειρότερο», είπε.

«Από τον φετινό διαγωνισμό έλειπε ο σεβασμός και η αγωγή απέναντι στο τηλεοπτικό κοινό. Δεν επιτρέπεται αυτοί οι δύο άνθρωποι (σ.σ. Καλούτα και Αλευράς) που εκπροσωπούν τη χώρα να μην έχουν κατάρτιση. Δεν παρουσιάζουν μια παιδική γιορτή, παρουσιάζουν ένα μεγάλο μουσικό γεγονός, από τα μεγαλύτερα στον κόσμο και είναι ανίδεοι. Επειδή όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, ήταν η χειρότερη παρουσίαση που θα μπορούσαμε να έχει η Ελλάδα. Έχουμε την ευθύνη και την υποχρέωση να κρίνουμε. Κρινόμαστε από το κοινό, δεν με ενδιαφέρει να θυμηθώ τι έκανε ο καθένας πριν. Το προσάπτω και στην κυρία Σάττι γιατί οι κινήσεις της και οι μούτες της ήταν συμπεριφορά ενός 8χρονου παιδιού που εκπροσωπεί μία χώρα και ένα έθνος. Οι άνθρωποι που παίρνουν επιτελικά τις αποφάσεις πληρώνονται, δεν κάνουν φιλανθρωπικό έργο» είπε η Νανά Παλαιτσάκη σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή του OPEN.

«Ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία ever. Ακόμα και οι Σουηδοί λένε ότι ήταν καταστροφικός ο τελικός και το πρόγραμμα και όλη η ατμόσφαιρα και λένε ότι θα είναι μια ιστορική Eurovision και αντί να είμαστε united by music φάνηκε ότι είμαστε divided by politics. Πολύ λυπηρό, πολύ σκληρή αυτοκριτική στη Σουηδία σήμερα. Στην ΕΒU πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές, πρέπει να φύγουν άνθρωποι γιατί χειρίστηκαν τα θέματα με πολύ κακό τρόπο. Δεν άρεσε το περιεχόμενο γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερους διεθνείς καλλιτέχνες, επίσης οι παρουσιάστριες δεν ήταν πολύ ευγενικές» ανέφερε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου στην εκπομπή «Super Κατερίνα».