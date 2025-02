Κάνιε Γουέστ: «Πάσχω από αυτισμό»

Νόμιζε ότι έχει διπολική διαταραχή αλλά τελικά έχει αυτισμό. Ο λόγος για τον Κάνιε Γουέστ που αποκάλυψε στο podcast «The Download» ότι η σύζυγός του, Μπιάνκα Σενσόρι ήταν η αιτία να ανακαλύψει από τι πάσχει. «Με πήγε σε ένα γιατρό γιατί μου είπε ότι “κάτι στη συμπεριφορά σου δεν μου κάνει ότι έχεις διπολική διαταραχή. Εχω δει ανθρώπους με τέτοια διαταραχή και ξέρω”. Τελικά διαγνώστηκα με αυτισμό», είπε ο Αμερικανός ράπερ που έκανε τα φλας των φωτογράφων να αστράψουν και πάλι όταν στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών την περασμένη Κυριακή συνόδευσε την Μπιάνκα Σενσόρι η οποία φορούσε ένα διάφανο φόρεμα που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία. «Όταν οι θαυμαστές μου, μου λένε να φτιάξω ένα άλμπουμ με συγκεκριμένο τρόπο, εγώ πάω και κάνω το αντίθετο. Όταν μου λένε μην φοράς το καπέλο MAGA, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει ο Τραμπ γενικότερα», τόνισε ο Κάνιε Γουέστ. Στα θέματα συμπεριφοράς του ράπερ είχε αναφερθεί το 2020 η πρώην σύζυγός του, Κιμ Καρντάσιαν λέγοντας ότι «όσοι γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται ξέρουν ότι η οικογένεια είναι ανίσχυρη εκτός αν αυτός που έχει αυτισμό είναι ανήλικος. Όσοι δεν γνωρίζουν δεν μπορούν να καταλάβουν ότι πρέπει και αυτός που έχει διαγνωσθεί με αυτισμό να θέλει να λάβει βοήθεια και στήριξη και δεν έχει να κάνει με το πόσο σκληρά προσπαθεί η οικογένειά του ή οι φίλοι του», είχε πει.

Ο Κάνιε πρόσθεσε ότι διέκοψε τη φαρμακευτική αγωγή από τότε που διαγνώσθηκε με αυτισμό και όχι με διπολική διαταραχή και ότι προσέχει πάρα πολύ τα πρώτα σημάδια πριν εκδηλωθούν επεισόδια συμπεριφοράς. «Όταν εξελιχθεί ένα επεισόδιο μπορείς να μείνεις σε αυτή τη ζώνη για ημέρες, ίσως και εβδομάδα. Μερικούς ανθρώπους με επεισόδια, τους κρατάνε σε μέρη που δεν συναντούν άλλους», τόνισε.

Ο Κάνιε Γουέστ μίλησε επίσης για το επερχόμενο άλμπουμ του με τίτλο «Bully». Θα κυκλοφορήσει στα γενέθλια της κόρης του, Νορθ Γουέστ, στις 15 Ιουνίου και όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος «θα είναι το δικό μου “The miseducation of Lauryn Hill”». Αποκάλυψε επίσης ότι οι White Stripes ήταν μεγάλη επιρροή για εκείνον σε συγκεκριμένα τραγούδια του και ότι δυο φορές προσπάθησε να φτιάξει το δικό του «Seven Nation Army». «Αυτό έγινε για πρώτη φορά στο “Black Skinhead” και τη δεύτερη στο “All Day”, τη μελωδία του οποίου είχε γράψει ο Πολ Μακάρτνεϊ στο “When the wind is blowing”».

Τέλος, όσον αφορά την κόντρα που έχει ξεσπάσει εδώ και μήνες ανάμεσα στον Kendrick Lamar και τον Drake, ο Κάνιε Γουέστ τόνισε ότι «ο Κέντρικ σκότωσε τη Νέμεσή μου» και τόνισε ότι «ο Drake αναβάθμισε το ραπ όπως και ο Future. Τώρα το κάνει ο Κέντρικ. Αν είσαι επαγγελματίας και δεν μαθαίνεις από αυτά που κάνει ο Κέντρικ, έχεις σβήσει από το χάρτη. Εγώ είμαι ο καλύτερος αλλά αν πας να ραπάρεις απέναντι στον Κέντρικ, έχασες».