Αυτός είναι ο 90χρονος μουσικός που είναι πλουσιότερος ακόμη και από τη Beyonce

Είναι πλουσιότερος από τη Beyoncé, τον Bono και τον Bob Dylan, έχει κερδίσει κάθε μεγάλο βραβείο στη μουσική βιομηχανία, από Grammy μέχρι Tony, ωστόσο, πολλοί ίσως να μην έχουν ακούσει ποτέ το όνομά του.

Ο λόγος για τον Herb Alpert, έναν από τους σπουδαιότερους τρομπετίστες, τραγουδοποιούς, ζωγράφους, γλύπτες και παραγωγούς όλων των εποχών. Στα 89 του χρόνια, ο θρύλος της τζαζ συνεχίζει να επηρεάζει τη μουσική σκηνή, έχοντας αφήσει το αποτύπωμά του σε δεκάδες καλλιτέχνες.

Η πορεία του ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν απέκτησε μια μικρή φήμη, προτού εκτοξευθεί τη δεκαετία του 1960, δημιουργώντας το συγκρότημα Tijuana Brass και κυκλοφορώντας το άλμπουμ Whipped Cream & Other Delights το 1965, το οποίο ξεπέρασε σε πωλήσεις ακόμη και τους Beatles και τους Rolling Stones εκείνη τη χρονιά.

Ο μόνος καλλιτέχνης που έφτασε στην κορυφή ως τραγουδιστής και ως οργανοπαίκτης

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1968, όταν τραγούδησε το This Guy’s In Love With You των Burt Bacharach και Hal David, το οποίο έγινε νούμερο 1 στις ΗΠΑ. Το 1979, έγινε ο πρώτος – και μοναδικός μέχρι σήμερα – καλλιτέχνης που κατέκτησε την κορυφή των charts τόσο ως τραγουδιστής όσο και ως οργανοπαίκτης, με την ορχηστρική επιτυχία Rise.

Στην καριέρα του έχει κυκλοφορήσει 50 άλμπουμ, εκ των οποίων τα 14 έγιναν πλατινένια και τα 15 χρυσά, ενώ έχει πουλήσει πάνω από 72 εκατομμύρια δίσκους. Παράλληλα, υπήρξε συνιδρυτής της A&M Records, μιας από τις πιο επιτυχημένες δισκογραφικές εταιρείες, κάτι που συνέβαλε στη συγκλονιστική του περιουσία, η οποία εκτιμάται σε *970 εκατομμύρια λίρες (1,25 δισεκατομμύρια δολάρια).*

Αυτό σημαίνει ότι ο Herb Alpert είναι πλουσιότερος από τη Beyoncé (1,13 δισ. δολ.), αλλά και τον Bono (1,04 δισ. δολ.), παρά τις θρυλικές περιοδείες των U2.

Ακόμη περιοδεύει στα 89 του χρόνια

Παρά τον τεράστιο πλούτο του, ο Alpert δεν έχει εγκαταλείψει τη σκηνή. Αντίθετα, επανενώνεται με τους Tijuana Brass για μια μεγάλη περιοδεία στις ΗΠΑ από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Η καριέρα του διαρκεί οκτώ δεκαετίες. Στη δεκαετία του ’50 έγραψε επιτυχίες που μπήκαν στο Top 20, ενώ το 1962 μια επίσκεψή του στην Τιχουάνα τον ενέπνευσε να δημιουργήσει τον χαρακτηριστικό του ήχο.

Το Whipped Cream & Other Delights του 1965 έγινε τεράστια επιτυχία, όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και για το προκλητικό εξώφυλλο με το μοντέλο Dolores Erickson να ποζάρει καλυμμένη μόνο με σαντιγί.

Το 1968, ενώ βρισκόταν στην κορυφή, πέρασε προσωπική κρίση και εγκατέλειψε τη μουσική για τέσσερα χρόνια. Επέστρεψε τη δεκαετία του ’70 πιο δυνατός από ποτέ, ενώ το 2013, στα 78 του χρόνια, κέρδισε ακόμη ένα Grammy για το καλύτερο ορχηστρικό άλμπουμ ποπ, με το Steppin’ Out.

Από τη μουσική... στη ζωγραφική και τη γλυπτική

Το 1989, ο Alpert και ο συνέταιρός του, Jerry Moss, πούλησαν την A&M Records στην PolyGram για 500 εκατομμύρια δολάρια. Λίγα χρόνια αργότερα, εξασφάλισαν ακόμη 200 εκατομμύρια δολάρια, όταν η εταιρεία παραβίασε τους όρους της συμφωνίας.

Εκτός από τη μουσική, ο Herb Alpert είναι επιτυχημένος αφηρημένος εξπρεσιονιστής ζωγράφος και γλύπτης, με το έργο του να προσελκύει όλο και περισσότερο την προσοχή μέσα από μεγάλες εκθέσεις.