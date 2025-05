Επέστρεψε για τρίτη σεζόν η σειρά «And Just Like That...» - Η «αναβίωση» του «Sex and the City»

Από αριστερά: Η Νικόλ Άρι Πάρκερ, η Κριστίν Ντέιβις, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Σαρίτα Τσούντουρι και η Σίνθια Νίξον στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν της σειράς «And Just Like That...» στο Crane Club, την Τετάρτη 21 Μαΐου 2025, στη Νέα Υόρκη

Η σειρά «And Just Like That…», η αναβίωση του «Sex and the City», επέστρεψε για τρίτη σεζόν, πράγμα που σημαίνει ότι η Κάρι Μπράντσο είναι και πάλι στους δρόμους του Μανχάταν. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη της σειράς, Michael Patrick King, η τρίτη σεζόν έχει ως θέμα «το να παραδίνεσαι σε ό,τι σου φέρνει η ζωή».

Η νέα σεζόν υπόσχεται να συνεχίσει να εξερευνά τις σχέσεις, τη γήρανση και τη φιλία, αλλά με λιγότερους χαρακτήρες και μεγαλύτερη έμφαση στις πέντε κεντρικές γυναίκες, την Κάρι (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την Μιράντα (Σίνθια Νίξον), την Σάρλοτ (Κριστίν Ντέιβις), την Λίσα (Νικόλ Άρι Πάρκερ) και την Σίμα (Σαρίτα Τσάντχερι).

Υπάρχει επίσης μια νέα σειρά από guest stars και, ίσως το πιο σημαντικό, η επιστροφή της εμβληματικής φωνητικής αφήγησης της Κάρι, όπως αναφέρει το περιοδικό ELLE.

Δείτε το τρέιλερ της τρίτης σεζόν του «And Just Like That...»:

Πόσα επεισόδια έχει η 3η σεζόν του «And Just Like That…»;

Αυτή η σεζόν θα περιλαμβάνει 12 επεισόδια, τα περισσότερα που είχε έως τώρα η σειρά. (Η πρώτη σεζόν είχε 10 επεισόδια, ενώ δεύτερη είχε 11.) Κάθε επεισόδιο διαρκεί περίπου μία ώρα.

Κάθε πότε θα βγαίνουν τα νέα επεισόδια;

Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε εβδομάδα τις Πέμπτες στις 21.00 E.T. (04.00 ώρα Ελλάδας) στο Max (η βελτιωμένη υπηρεσία που αντικαθιστά το HBO Max), ξεκινώντας από τις 29 Μαΐου και συνεχίζοντας μέχρι τις 14 Αυγούστου.

Δείτε παρακάτω το πλήρες πρόγραμμα των επεισοδίων:

Επεισόδιο 1 : 29 Μαΐου

: 29 Μαΐου Επεισόδιο 2 : 5 Ιουνίου

: 5 Ιουνίου Επεισόδιο 3 : 12 Ιουνίου

: 12 Ιουνίου Επεισόδιο 4 : 19 Ιουνίου

: 19 Ιουνίου Επεισόδιο 5 : 26 Ιουνίου

: 26 Ιουνίου Επεισόδιο 6 : 3 Ιουλίου

: 3 Ιουλίου Επεισόδιο 7 : 10 Ιουλίου

: 10 Ιουλίου Επεισόδιο 8 : 17 Ιουλίου

: 17 Ιουλίου Επεισόδιο 9 : 24 Ιουλίου

: 24 Ιουλίου Επεισόδιο 10 : 31 Ιουλίου

: 31 Ιουλίου Επεισόδιο 11 : 7 Αυγούστου

: 7 Αυγούστου Επεισόδιο 12 (Φινάλε): 14 Αυγούστου

