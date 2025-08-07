Ποιες εκπομπές κάνουν ποδαρικό στη νέα τηλεοπτική σεζόν

Τις τελευταίες χρονιές, τα στελέχη των καναλιών προσπαθούν να βγάζουν στον

αέρα όλο και πιο νωρίς εκπομπές «κάνοντας» ποδαρικό στη νέα σεζόν από τον

μήνα Αύγουστο. Έτσι και φέτος, θα δούμε τις πρώτες πρεμιέρες αρκετά νωρίς με

τον ανταγωνισμό να δυναμώνει σταδιακά.

Στο μέτωπο του OPEN, τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, πρώτη επίσημη θα κάνει το ανανεωμένο μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος». Μετά την αποχώρηση του Παναγιώτη Στάθη, ο Γιάννης Κολοκυθάς υποδέχεται τον Μάνο Νιφλή στην καθημερινή εκπομπή που θα προβάλλεται 06.00 έως 10.00. Την ίδια ημέρα, πρεμιέρα θα κάνει και η εκπομπή «10 Παντού». Πρόκειται για ένα εγχείρημα που φιλοδοξεί να προσφέρει σφαιρική ενημέρωση, με τους έμπειρους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου στο τιμόνι.

«Έφτασε η ώρα να σας πούμε καλό καλοκαίρι! Όλοι μας, τεχνικοί από κάθε θέση, κάθε πλευρά που κάνουν αυτή την εκπομπή, δημοσιογράφοι, όλοι μας να σας ευχηθούμε από καρδιάς να περάσετε καλά και να δώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, όπως πάντα για την Δευτέρα 25 Αυγούστου. Καλό καλοκαίρι», ανέφερε ο Νίκος Ευαγγελάτος πριν από κάποιες εβδομάδες στο φινάλε του «Live News». Η επιτυχημένη εκπομπή του Μεγάλου καναλιού θα επιστρέψει στη μεσημεριανή ζώνη στις 25 Αυγούστου, «εγκαινιάζοντας» τη νέα τηλεοπτική χρονιά. Την 1 η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, θα ακολουθήσουν Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη στο «Κοινωνία ώρα Mega».

Στο μετερίζι του ΣΚΑΪ, η ενημέρωση δεν σταματά ούτε το καλοκαίρι. Τα αγαπημένα δίδυμα, όμως, των πρωινών μαγκαζίνο θα επιστρέψουν στις 25 Αυγούστου. Ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος με το «Σήμερα», οι «Αταίριαστοι», το «Live You» με τον Άρη Πορτοσάλτε και την Μαρία Αναστασοπούλου, θα ξεκινήσουν ξανά τον τηλεοπτικό μαραθώνιο. Στόχος των ιθυνόντων του ΣΚΑΪ είναι η εκπομπή του Κώστα Τσουρού και της Τατιάνας Στεφανίδου να ακολουθήσουν την 1 η Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά στην ψυχαγωγία; Ποδαρικό θα κάνουν οι εκπομπές της ΕΡΤ1. Τα μαγκαζίνο «Πρωίαν σε είδον» και «Στούντιο 4» προορίζονται να βγουν στον αέρα

την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

