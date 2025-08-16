Αναστασία Γιούσεφ: «Λένε ανακριβή στοιχεία για το όνομά μου, έχω ενημερώσει την δικηγόρο μου»

Σε ανεπιβεβαίωτες αναφορές που έχουν γίνει εις βάρος της απάντησε μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η Αναστασία Γιούσεφ.

Εμφανώς ενοχλημένη η γνωστή influencer σε βίντεο που δημοσίευσε το Σάββατο 16 Αυγούστου, ανέφερε: «Είμαι σε διακοπές και προσπαθώ να μην δώσω σημασία, όμως κάποια δημοσίευματα που με κατηγορούν και λένε ανακριβή στοιχεία για το όνομά μου, πραγματικά δεν με αφήνουν. Έχω ενημερώσει την δικηγόρο μου. Παρακαλώ πολύ να κατέβουν όλα αυτά, γιατί θα προβώ σε άλλες ενέργειες. Ευχαριστώ!»

