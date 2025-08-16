Αναστασία Γιούσεφ: «Λένε ανακριβή στοιχεία για το όνομά μου, έχω ενημερώσει την δικηγόρο μου»
Η οργισμένη ανάρτηση της γνωστής influencer
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε ανεπιβεβαίωτες αναφορές που έχουν γίνει εις βάρος της απάντησε μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η Αναστασία Γιούσεφ.
Εμφανώς ενοχλημένη η γνωστή influencer σε βίντεο που δημοσίευσε το Σάββατο 16 Αυγούστου, ανέφερε: «Είμαι σε διακοπές και προσπαθώ να μην δώσω σημασία, όμως κάποια δημοσίευματα που με κατηγορούν και λένε ανακριβή στοιχεία για το όνομά μου, πραγματικά δεν με αφήνουν. Έχω ενημερώσει την δικηγόρο μου. Παρακαλώ πολύ να κατέβουν όλα αυτά, γιατί θα προβώ σε άλλες ενέργειες. Ευχαριστώ!»
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:39 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Στο νοσοκομείο ο Ντάνιελ Ρικιάρντο, είχε ατύχημα με μοτοσικλέτα
17:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
16:40 ∙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Ποιος κέρδισε και ποιος έχασε στην Αλάσκα - Το επόμενο μεγάλο στοίχημα
16:35 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
L’ Equipe: «Εκτός Eurobasket ο Βενσάν Πουαριέ»
08:15 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου
15:33 ∙ ΚΑΙΡΟΣ