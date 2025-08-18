Κλαυδία: Οι τρυφερές ευχές του συντρόφου της για τα γενέθλιά της - «Χρόνια πολλά στο άλλο μου μισό»

Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου η δημοφιλής τραγουδίστρια που εκπροσώπησε τη χώρα μας με απόλυτη επιτυχία στην Eurovision, Κλαυδία.

Η Κλαυδία κλείνει τα 23 της χρόνια και ο σύντροφός της OGE έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, κοινοποίησε μια κοινή τους φωτογραφία από τις καλοκαιρινές τους διακοπές με φόντο το ηλιοβασίλεμα, ενώ την όμορφη λήψη συνόδεψε με μια εξίσου γλυκιά λεζάντα.

«Περισσότερη ζωή. Χρόνια πολλά στο άλλο μου μισό», έγραψε ο Oge στην εικόνα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, με την τραγουδίστρια να την αναδημοσιεύει και στο δικό της προφίλ.

Δείτε την ανάρτηση:

