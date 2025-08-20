Tamara Braxton: «Παραλίγο να πεθάνω» - Τι αποκάλυψε για το σοβαρό ατύχημα που είχε

Φωτ. Αρχείου- Η Tamar Braxton στα βραβεία BET στις 26 Ιουνίου 2022, στο Microsoft Theater στο Λος Άντζελες. (Φωτογραφία: Richard Shotwell/Invision/AP)

Η τραγουδίστρια, ηθοποιός και σταρ των ριάλιτι σόου Tamar Braxton δήλωσε την Τρίτη (19/08) ότι «σχεδόν πέθανε» σε ένα ατύχημα το Σαββατοκύριακο, το οποίο δεν θυμάται.

«Φίλος μου με βρήκε σε μια λίμνη αίματος με τραύμα στο πρόσωπο», έγραψε η Braxton σε μια ανάρτηση στο Instagram. «Έσπασα τη μύτη μου, έχασα μερικά δόντια και την κινητικότητά μου». Πρόσθεσε: «Δεν ξέρω καν τι μου συνέβη».

Η 48χρονη Braxton νωρίτερα την ίδια μέρα είχε δημοσιεύσει «Ευχαριστώ Θεέ μου που με ξύπνησες σήμερα» σε μια ιστορία στο Instagram. Είπε ότι έλαβε τηλεφωνήματα μετά και δυσκολευόταν να μιλήσει, οπότε μοιράστηκε αυτό που της είχε συμβεί.

Η ανάρτηση ανέφερε επίσης: «Ο τρόπος που βλέπω τη ζωή τώρα είναι εντελώς διαφορετικός. Καθώς η υγεία μου βελτιώνεται, ξεκινά το ψυχικό μου ταξίδι... προσευχηθείτε για μένα».

Ένα email προς τον μάνατζερ της Braxton για περισσότερες λεπτομέρειες δεν έλαβε άμεση απάντηση.

Η ανάρτηση της Tamar Braxton Instagram

Η Braxton ήταν μέλος ενός μουσικού συγκροτήματος με τις αδελφές της, συμπεριλαμβανομένης της Toni Braxton, η οποία ακολούθησε μια σημαντική σόλο καριέρα.

Αυτές και άλλα μέλη της οικογένειας εμφανίστηκαν στην reality σειρά «Braxton Family Values» που ξεκίνησε το 2011, και η Tamar Braxton έχει εμφανιστεί από τότε σε spin-offs και άλλες reality εκπομπές.

Ως ηθοποιός, οι πρόσφατες συμμετοχές της περιλαμβάνουν τη τηλεοπτική σειρά «Kingdom Business». Επίσης, έχει περάσει μεγάλο μέρος του έτους σε σόλο περιοδεία τραγουδιού.

Διαβάστε επίσης