Ρία Ελληνίδου: Ποζάρει με μπικίνι και «κολάζει» τους followers τους
Δείτε την ανάρτηση της τραγουδίστριας
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Ρία Ελληνίδου, η οποία είναι αρκετά ενεργή στα social media και τις προηγούμενες ημέρες έγινε ιδιαίτερα viral με ένα βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok που πλήρωνε τα διόδια και του πίσω αυτοκινήτου.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια το απόγευμα της Τρίτης 19 Αυγούστου δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ποζάροντας με ένα ιδιαίτερα «καυτό» μπικίνι.
«Με λίγο θάλασσα όλα περνάνε», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της.
Η ανάρτηση συγκέντωσε πολύ γρήγορα χιλιάδες likes και σχόλια τα οποία αποθέωναν την τραγουδίστρια για τις αναλογίες της.
Δείτε την ανάρτησή της:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Στο νοσοκομείο ο Κώστας Αναγνωστόπουλος
LIFESTYLE
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:43 ∙ WHAT THE FACT
Τι χρώμα πρέπει να έχουν τα δόντια σας; Οδοντοτεχνίτης αποκαλύπτει τα μυστικά
22:33 ∙ LIFESTYLE
Ρία Ελληνίδου: Ποζάρει με μπικίνι και «κολάζει» τους followers τους
20:33 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις: Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας από το 2027 - Οι μεγάλοι χαμένοι
21:52 ∙ LIFESTYLE
Στο νοσοκομείο ο Κώστας Αναγνωστόπουλος
21:25 ∙ LIFESTYLE
Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογράφισε γυμνή τη Σίσσυ Τουμάση
21:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ