Ρία Ελληνίδου: Ποζάρει με μπικίνι και «κολάζει» τους followers τους

Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Ρία Ελληνίδου, η οποία είναι αρκετά ενεργή στα social media και τις προηγούμενες ημέρες έγινε ιδιαίτερα viral με ένα βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok που πλήρωνε τα διόδια και του πίσω αυτοκινήτου.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια το απόγευμα της Τρίτης 19 Αυγούστου δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ποζάροντας με ένα ιδιαίτερα «καυτό» μπικίνι.

«Με λίγο θάλασσα όλα περνάνε», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της.

Η ανάρτηση συγκέντωσε πολύ γρήγορα χιλιάδες likes και σχόλια τα οποία αποθέωναν την τραγουδίστρια για τις αναλογίες της.

Δείτε την ανάρτησή της:

https://www.instagram.com/p/DNinYxvsXvR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

