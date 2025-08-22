Σοφία Κουρτίδου: Υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργείο αφαίρεσης χοληδόχου κύστης

Σε έκτακτη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης υποβλήθηκε η Σοφία Κουρτίδου, αφού μετά από έντονη αδιαθεσία οδηγήθηκε στα επείγοντα, όπου διαγνώστηκε με οξεία χολοκυστίτιδα.

Όπως έκανε γνωστό στο Instagram η 38χρονη τραγουδίστρια, πριν από μερικές ημέρες αφού ένιωσε έναν έντονο πόνο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να την υπέβαλαν σε χειρουργική επέμβαση. Έχοντας πάρει πλέον εξιτήριο, η Σοφία Κουρτίδου ανήρτησε ένα βίντεο στο Instagram από το σπίτι της, όπου και αναρρώνει, περιγράφοντας την περιπέτεια υγείας της.

«Είμαι ήδη πολύ καλύτερα, έχω πάρει εξιτήριο, βρίσκομαι στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή και αναρρώνω. Το χειρουργείο που έκανα είναι αφαίρεση χολής ή πιο σωστά αφαίρεση της χοληδόχου κύστης», όπως λέει η ίδια στο βίντεο.

https://www.instagram.com/reel/DNqCNWXo9gR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Και συνέχισε, περιγράφοντας το πώς έφτασε στο σημείο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο: «Ένα βράδυ στον ύπνο μου ένιωσα έναν πολύ έντονο πόνο στο στομάχι μου και πίσω στην πλάτη μου. Για την ακρίβεια δεν ήμουν σίγουρη εάν ο πόνος αυτός προέρχεται από το στομάχι ή αν αντανακλά πίσω στην πλάτη ή το αντίστροφο. Ευτυχώς, η συμβίωσή μου με τον Γιάννη όλα αυτά τα χρόνια με έχει κάνει να ακούω το σώμα μου εντελώς διαφορετικά και να το αφουγκράζομαι μιας και ο Γιάννης είναι αθλητής και ένας αθλητής που έχει υποστεί διπλό ακρωτηριασμό. Πήγα τελικά στα επείγοντα και διαγνώστηκα με οξεία χολοκυστίτιδα, που σημαίνει ότι βρέθηκαν πέτρες μέσα στη χολή. Πολλές πέτρες, η μία εκ των οποίων είχε αποφράξει τον κυστικό πόρο, που είναι ο κύριος αγωγός της χοληδόχου κύστης. Αυτή ήταν και η συγκεκριμένη που μου προκάλεσε τη φλεγμονή και τον πόνο που με οδήγησε να πάω στα επείγοντα. Μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που πήγα είχα ήδη χειρουργηθεί. Η επέμβαση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την κατάστασή μου και η χοληδόχος κύστη μου αφαιρέθηκε».

Στην λεζάντα του βίντεο, σημείωσε: «Αυτό το καλοκαίρι μου συνέβησαν αρκετά. Πολλά που οι περισσότεροι θα χαρακτήριζαν ως κακοτυχίες, είτε μικρές είτε μεγάλες. ​Εγώ όμως αισθάνομαι πολύ τυχερή γιατί με έκαναν να νιώθω ακόμα περισσότερο ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Θυμάμαι πως ήμουν μικρό παιδί όταν η αγαπημένη μου γιαγιά χρειάστηκε να αφαιρέσει τη χολή της και τώρα ήρθε η σειρά μου! Δεν περίμενα πώς μία χειρουργική επέμβαση που συνέβη ξαφνικά θα με κάνει να θέλω τόσο πολύ να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Αλλά τελικά η δύναμη που πηγάζει από την ευγνωμοσύνη, ίσως είναι η πιο ισχυρή από όλες».

«Γιατί το σώμα μου φωνάζει και ήρθε επιτέλους η στιγμή να το φροντίσω ουσιαστικά όπως του αξίζει. ​Νιώθω απερίγραπτα τυχερή που ζω αγαπημένη, που σας έχω δίπλα μου και σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές και τις προσευχές σας. Δεν υπάρχει ομορφότερο γιατρικό από την αγάπη», κατέληξε στην λεζάντα.

