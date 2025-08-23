Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο μήνυμα μέσα από το σπίτι του – Σκουπίζει ξυπόλυτος με τα εσώρουχα
Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε ξυπόλυτος με τα εσώρουχα να καθαρίζει το χαλί με ηλεκτρική σκούπα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Γιώργος Μαζωνάκης, που πρόσφατα έλαβε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο έπειτα από εισαγγελική εντολή που ζήτησαν συγγενείς του, συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του.
Μετά την ανάρτηση από το κομμωτήριο, ο ανανεωμένος Γιώργος Μαζωνάκης επανήλθε, θέλοντας να δείξει πώς περνάει το Σάββατό του.
Στον προσωπικό του λογαριασμό δημοσίευσε νέο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ξυπόλυτος με τα εσώρουχα να σκουπίζει με την ηλεκτρική σκούπα το χαλί συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Σαββατογενική. Σαββατογεννημένος. Σαββατοκύριακο».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:14 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός – Asteras Aktor: Βασικός ο Πνευμονίδης στην πρεμιέρα
19:01 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Bundesliga: Εντυπωσιακή ελληνική πρεμιέρα, γκολ Γιαννούλη νίκη Κουλιεράκη
17:13 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θρίλερ στα Τρίκαλα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ