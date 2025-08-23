Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο μήνυμα μέσα από το σπίτι του – Σκουπίζει ξυπόλυτος με τα εσώρουχα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, που πρόσφατα έλαβε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο έπειτα από εισαγγελική εντολή που ζήτησαν συγγενείς του, συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του.

Μετά την ανάρτηση από το κομμωτήριο, ο ανανεωμένος Γιώργος Μαζωνάκης επανήλθε, θέλοντας να δείξει πώς περνάει το Σάββατό του.

Στον προσωπικό του λογαριασμό δημοσίευσε νέο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ξυπόλυτος με τα εσώρουχα να σκουπίζει με την ηλεκτρική σκούπα το χαλί συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Σαββατογενική. Σαββατογεννημένος. Σαββατοκύριακο».