Γιώργος Μαζωνάκης: Από το Δρομοκαΐτειο στον... μπαρμπέρη - Η νέα ανάρτησή του

Λίγες ημέρες μετά το εξιτήριό του από το Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, επιλέγοντας να επισκεφθεί κουρείο στη Γλυφάδα.

Ο γνωστός τραγουδιστής, που είχε εισαχθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο με εισαγγελική παραγγελία και πλέον επέστρεψε στο σπίτι του ύστερα από την απόφαση της θεραπευτικής ομάδας που τον παρακολουθούσε, θέλησε να μοιραστεί τη στιγμή με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το Σάββατο 23 Αυγούστου, ανέβασε φωτογραφία στην οποία φαίνεται να κάθεται χαλαρός στην καρέκλα του κουρείου, έχοντας αφρό ξυρίσματος στο πρόσωπο, αποτυπώνοντας έτσι την εικόνα της φροντίδας και της ανανέωσης της εμφάνισής του.

