Δανάη Μπάρκα: Χόρεψε ξέφρενα μαζί με τη Νόνη Δούνια σε ταβέρνα στη Σύρο – Δείτε βίντεο

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, Δανάη Μπάρκα, απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σύρο μαζί με τη Νόνη Δούνια και σε ένα νέο βίντεο που μοιράστηκε, εμφανίζονται να χορεύουν ξέφρενα σε ένα ταβερνάκι.

Το καλοκαίρι συνεχίζεται για τη Δανάη Μπάρκα και όπως βλέπουμε στο υλικό που μοιράζεται, μάλλον θα της μείνει αξέχαστο.