Νίκος Μαστοράκης για πρωινό Σαββατοκύριακου στον Σκάι: «Woman Power»

Μέσω ανάρτησης στα social media ο Νίκος Μαστοράκης καταπιάστηκε με το τηλεοπτικό δίδυμο των Τίνας Μιχαηλίδου και Λουΐζας Κροντήρη, οι οποίες το προηγούμενο Σαββατοκύριακο παρουσίασαν την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ, λόγω καλοκαιριού.

Ο Νίκος Μαστοράκης σχολίασε το πώς τα πήγαν οι δύο δημοσιογράφοι. «Τελικό αποτέλεσμα της "δοκιμής" Τίνας Μιχαηλίδου και Λουίζας Κροντήρη στο πρωινό του ΣΚΑΪ (μετά από 3 ώρες εκπομπής): Για πρωτάρες δεν τα πήγαν άσχημα. Η εκπομπή απέπνεε ανασφάλεια και ερασιτεχνισμό (φυσικό φαινόμενο για μια πρεμιέρα που μάλλον έγινε χωρίς πρόβες) οι παρουσιάστριες πρέπει να "δεθούν" μεταξύ τους, η κοινοτοπία του "πάμε εδώ” "πάμε εκεί", με πολλές άχρηστες καλημέρες συχνή και οι δυο προς το παρόν έχουν ένα προτέρημα απέναντι σε "φτασμένους" (και εν πολλοίς φτυσμένους) συναδέλφους τους: προτιμούν να ακούν παρά να ομιλούν. Κι αυτό βολεύει τον θεατή, εις βάρος βέβαια του ρυθμού της συζήτησης. Γενικό αποτέλεσμα: Pas mal. Aύριο ίσως γίνουν καλύτερες».

Δύο ημέρες αργότερα, ο Νίκος Μαστοράκης επέστρεψε με νέα ανάρτηση για τις δύο παρουσιάστριες, με τίτλο «woman power». «Όπως τουλάχιστον φαίνεται από το πρώτο δείγμα, σοφή η αντικατάσταση του προηγούμενου θλιβερού ντουέτου (ψηφίστηκαν ως "απαράδεκτοι" από 50,046 εδώ στο FB) με ένα γυναικείο ντουέτο, την Τίνα Μιχαηλίδου και τη Λουίζα Κροντήρη. Αξιοπρεπείς, καλοβαλμένες κυρίες (έστω και ολίγον αμήχανες, έστω και εθισμένες να ευχαριστούν "πάρα πολύ, μα πάρα πάρα πολυ") διαχειρίζονται σωστά ζόρικα θέματα (ελέω Φίλη βέβαια) και αν δεν "πάρουν αέρα" για να "ξεσαλώσουν" αλλά παραμείνουν σε αυτά τα όρια αξιοπρέπειας (ξεπερνώντας παθογένειες "εεεε" και εμφυτευμένης κοινοτοπίας) θα μπορούσαν κάποια στιγμή, εύκολα να αντικαταστήσουν... Οικονόμου και Παυλόπουλο...».