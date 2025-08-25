Κωνσταντίνος Βασάλος: Στο Ρέθυμνο μαζί με τη νέα του σχέση
Ο Κωνσταντίνος Βασάλος με τη νέα του σύντροφο πέρασε το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, πρώην παίκτης του Survivor, φαίνεται πως βρίσκεται σε νέα σχέση.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:19 ∙ LIFESTYLE
Κωνσταντίνος Βασάλος: Στο Ρέθυμνο μαζί με τη νέα του σχέση
18:44 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόλεμος ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για το «πράσινο» πρόγραμμα των 100 ημερών
18:18 ∙ LIFESTYLE
Νίκος Μαστοράκης για πρωινό Σαββατοκύριακου στον Σκάι: «Woman Power»
18:15 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Σύλληψη δύο ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή στην Αττική
17:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα ανάμεσα σε Τρίκαλα και Άρτα
17:21 ∙ WHAT THE FACT