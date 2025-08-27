Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έχω ξαναμπεί σε πιο κρύο νερό στη ζωή μου»

Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει τις διακοπές της στον Καναδά. Η ηθοποιός επισκέφθηκε τη νήσο Βανκούβερ, στη δυτική πλευρά της χώρας, που βρέχεται από τον βόρειο Ειρηνικό ωκεανό.

Το σοκ

Το τροχόσπιτο που έχει νοικιάσει η Σαμαρά με την παρέα της έφτασε μέχρι εκεί και μετά… σοκ! Στην παραλία Tonquin η Ευγενία Σαμαρά είχε μία ξεχωριστή εμπειρία: «Ήρθαμε εδώ για να κολυμπήσουμε και στον βόρειο Ειρηνικό! Δεν έχω ξαναμπεί σε πιο κρύο νερό στη ζωή μου! Ψύχραιμα το λέω!», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram και συμπλήρωσε: «Απ’ ότι μας είπαν οι ντόπιοι έχει την ίδια θερμοκρασία χειμώνα - καλοκαίρι. Δηλαδή είναι τόσο κρύα που αν ήταν γλυκό το νερό θα πάγωνε! Όπως και να ’χει στη μαγική παραλία Tonquin, που για να φτάσεις περπατάς ένα ζουγκλέτο, βρήκα έναν μικρό Παράδεισο (με κρυοθεραπεία). Ένιωσα κάθε κύτταρό μου και έφτιαξα ένα έργο στην άμμο (με πέτρα και κοχύλι) επηρεασμένη από μία καινούργια λέξη που έμαθα από τις πρώτες φυλές, το Cawakniš».