Η Δώρα Παντέλη γιορτάζει έναν χρόνο γάμου: «Ο κατάλληλος άνθρωπος θα σε κάνει να ερωτευτείς 3 φορές»

Το Σάββατο 30 Αυγούστου, με αφορμή την πρώτη τους επέτειο, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram

Η Δώρα Παντέλη γιορτάζει έναν χρόνο γάμου: «Ο κατάλληλος άνθρωπος θα σε κάνει να ερωτευτείς 3 φορές»
Μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στη ζωή της διανύει η Δώρα Παντέλη, η οποία γιόρτασε την πρώτη επέτειο γάμου με τον σύζυγό της, Τζον Μεραμβελιωτάκη. Η αθλητικογράφος που πριν λίγες εβδομάδες έφερε στον κόσμο τον γιο τους, μοιράστηκε δημόσια στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα, γεμάτη αγάπη, ευγνωμοσύνη και συναισθηματική πληρότητα.

Το Σάββατο 30 Αυγούστου, με αφορμή την πρώτη τους επέτειο, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στις οποίες ποζάρει με τον σύζυγο και τον νεογέννητο γιο τους. Στη λεζάντα της ανάρτησης, έγραψε ένα τρυφερό μήνυμα για τον άνδρα που, όπως λέει, της άλλαξε τη ζωή:

«Ο κατάλληλος άνθρωπος θα σε κάνει να ερωτευτείς τρεις φορές. Μια φορά εκείνον, μια τον εαυτό σου και μια τη ζωή. Ένας χρόνος πέρασε, για πάντα μαζί. Χαρούμενη πρώτη επέτειος γάμου, αγάπη μου», έγραψε η Δώρα Παντέλη για τον Τζον στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/DN8yxXJDAgv/

Η Δώρα Παντέλη έχει βρει τον άντρα της ζωής της στο πρόσωπο του συζύγου της και μάλιστα πρόσφατα είχε μιλήσει για εκείνον και τη σχέση τους σε συνέντευξή της.

«Τον είχα γνωρίσει πριν 10 χρόνια, αλλά όλα είναι θέμα timing. Νομίζω ότι ο Τζον επανήλθε στη ζωή μου την κατάλληλη στιγμή. Ήμασταν φίλοι, μου έστελνε μηνύματα κατά καιρούς. Γίναν όλα πολύ γρήγορα, τώρα κλείνουμε έναν χρόνο. Μέσα σε έναν χρόνο έχουμε παντρευτεί και περιμένουμε το παιδάκι μας. Έχουν συμβεί πολλά. Ήμουν κι εγώ σε μία πίεση “να κάνεις ένα παιδί”, όλα αυτά τα στερεότυπα…

Για όσους απογοητεύονται ότι δεν θα συμβεί ποτέ αυτό, γιατί έχουν γίνει φθηνές οι σχέσεις στις μέρες μας. Είχα απογοητευτεί από τις σχέσεις και πόσο εύκολα οι άνθρωποι παρατάνε καταστάσεις και πάνε στο επόμενο, αλλά όταν επανήλθε ο Τζον στη ζωή μου, πήρα μάθημα ότι όταν νιώθεις ασφάλεια μπορείς να κάνεις τα πάντα. Το μόνο που χρειαζόμαστε εμείς οι γυναίκες είναι ασφάλεια», είχε εξομολογηθεί στο «Happy Day» η Δώρα Παντέλη για τον σύζυγό της.

