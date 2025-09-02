Exathlon: Άγριο επεισόδιο μεταξύ Σοϊλέδη και Φάνη – «Α βλάκα, είσαι και χοντρός ακόμα»

Ο Άρης Σοϊλέδης και ο Τάκης Καραγκούνιας κλήθηκαν να βρεθούν ξανά αντιμέτωποι στον στίβο μάχης του Exathlon στο επεισόδιο της Τρίτης (2/9) με μοναδικό στόχο να προσφέρουν έναν ακόμα πόντο στην ομάδα τους, ο ένας πρώτος για την Μπλε ομάδα και ο δεύτερος για την Πορτοκαλί.

Ο πρώην παίκτης του Survivor και ποδοσφαιριστής κατόρθωσε να νικήσει τον αντίπαλό του, ωστόσο λίγο αργότερα ηττήθηκε από τον Φάνη Μπολέτση και όντας ήδη φορτισμένος έχασε την ψυχραιμία του και ξέσπασε λεκτικά.

«Μη μου βγάλεις τέτοια. Έρχομαι να σε χαιρετήσω και μου κάνεις «εντάξει». Μπράβο σου! Λίγο χρόνο ακόμα θέλω και θα ‘ναι όλα καλά. Κάνω τοπ βολές και χάνω την τελευταία τρεις φορές. Α βλάκα, είσαι και χοντρός ακόμα! Που να χάσεις τέσσερα κιλά» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Άρης Σοϊλέδης.

Διαβάστε επίσης