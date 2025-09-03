Ο Σάκης Κατσούλης διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα: «Δεν θα ζήσεις για πάντα σαν να είσαι 20 χρονών»

Ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα, μια ξαφνική και ανεξήγητη απώλεια ακοής που συνήθως εμφανίζεται στο ένα αυτί.

Όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησης στο Instagram, τα αίτια της ασθένειας του Σάκη Κατσούλη παραμένουν άγνωστα, ενώ η θεραπεία που ξεκίνησε περιλαμβάνει αντιβίωση.

«Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι ξανά ότι η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα. Δεν είσαι άτρωτος και δεν θα ζήσεις για πάντα σαν να είσαι 20 χρονών. Καλό είναι να γίνονται καμία φορά για να μας υπενθυμίζουν ότι αν χαθεί το βασικό αγαθό που είναι η υγεία, όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα. Δουλειές, επιτυχίες, κούραση, άγχος, τρέξιμο, όλα» έγραψε στην ανάρτησή του.

«Διάγνωση; Αιφνίδια βαρηκοΐα. Αίτια; Άγνωστα. Αντιμετώπιση; Αντιβίωση και ίσως. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω παρακαλώ πείτε μου και εσείς» κατέληξε στην ανάρτησή του ο Σάκης Κατσούλης.

Δείτε την φωτογραφία:

Διαβάστε επίσης