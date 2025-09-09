Μύκονος: Ερωτική απόδραση στο νησί των Ανέμων για την Τάμτα Μαστοράκη και τον Χρήστο Μπέζα
Η Τάμτα Μαστοράκη και ο σύζυγός της Χρήστος Μπέζας υποδέχτηκαν τον Σεπτέμβριο στη Μύκονο.
Το ζευγάρι καταγράφηκε να περπατάει χεράκι-χεράκι σε βραδινή έξοδό του στα Ματογιάννια, όπως αναφέρει το Mykonos Live TV.
Το γνωστό μοντέλο και πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» και ο εκλεκτός της καρδιά της, ο οποίος ασχολείται με το real estate παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο τον περασμένο Μάρτιο. Το μυστήριο έγινε στο Κολωνάκι, όπου πρωτογνωρίστηκαν.
Σχετικά με την γνωριμία τους, η Τάμτα Μαστοράκη έχει δηλώσει: «Τον γνώρισα εντελώς τυχαία στο Κολωνάκι. Μπήκα σε ένα µπαρ και µε φλέρταρε µε ωραίο τρόπο. Μου είπε: “Σε ξέρω, αλλά εσύ δεν µε ξέρεις”. Kαι του απάντησα: “Aπό πού µε ξέρεις;”. Kαι µου είπε: “Aπό το My style rocks σε θαύµαζα για τον χαρακτήρα σου”. Και κάπως έτσι ξεκίνησε».
Για το πώς έγινε η πρόταση γάµου, εξομολογήθηκε: «Η πρόταση γάµου έγινε πολύ ροµαντικά. Ηµασταν στην Βουλιαγµένη, σε µια παραλία, πολύ ροµαντικά, και έβγαλε το δαχτυλίδι, γονάτισε και µου είπε: “Θέλεις να µε παντρευτείς;”. Kαι εγώ έκλαιγα από την χαρά µου. Συγκινήθηκα. Θέλω να κάνουµε µε τον σύζυγό µου κάποια µακρινά ταξίδια και µετά θέλουµε πολύ ένα παιδάκι, να µεγαλώσουµε την οικογένειά µας».