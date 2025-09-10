Eurobasket 2025: TikToker εντοπίζει τα «σημάδια» για το κύπελλο - «Είναι γραφτό»

Μετά τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί του Ισραήλ, η «γαλανόλευκη» εξασφάλισε μια θέση στους «8» του Eurobasket, του οποίου η τελική φάση διεξάγεται στη Λετονία. Με Ισπανία, Σερβία και Γαλλία ήδη εκτός διοργάνωσης, και τη Λιθουανία να μην τρομάζει ιδιαίτερα, τα όνειρα για χρυσό μετάλλιο φουντώνουν ξανά.

Η Ελληνίδα TikToker Τζω Βλαχοπούλου, πήγε το κλίμα αισιοδοξίας ακόμα παραπέρα, καταγράφοντας όλες τις «συμπτώσεις» που, όπως υποστηρίζει, δείχνουν πως το τρόπαιο είναι... προδιαγεγραμμένο.

Ποιες είναι αυτές οι συμπτώσεις;

Το 2005, όταν η Ελλάδα κατέκτησε το χρυσό στο Βελιγράδι, στον πάγκο βρισκόταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο ίδιος, βέβαια, υπήρξε βασικότατο μέλος της ομάδας του 1987 που είχε σηκώσει το τρόπαιο στο ΣΕΦ.

Σήμερα, στον πάγκο της Εθνικής βρίσκεται ο Βασίλης Σπανούλης, που ήταν παίκτης στην ομάδα του 2005, η οποία έφερε στην Ελλάδα το τελευταίο ευρωπαϊκό χρυσό.

Γιαννάκης και Σπανούλης έχουν διασταυρωθεί και σε συλλογικό επίπεδο, καθώς συνεργάστηκαν σε Μαρούσι, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό με τον Γιαννάκη να έχει προπονήσει τον Σπανούλη από τα πρώτα του βήματα.

Τέλος, το 2025 συμπληρώνονται ακριβώς 20 χρόνια από τον θρίαμβο του Βελιγραδίου.

«Ετοιμαστείτε για 7ο ουρανό αδέρφια! Δεν είναι συμπτώσεις, είναι το πεπρωμένο! Σημείωση: Είχαν παίξει και Ολυμπιακό και οι 2», έγραψε η TikToker Τζω Βλαχοπούλου.