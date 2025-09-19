Ο Πύρρος Δήμας στο Cash or Trash - Ποιο ανεκτίμητο αντικείμενο βγάζει σε δημοπρασία

Πρεμιέρα με έναν καλεσμένο έκπληξη θα κάνει τη Δευτέρα, 22/9/25, η Δέσποινα Μοιραράκη στην εκπομπή της Cash or Trash, στο STAR.

Ο Πύρρος Δήμας κάνει ποδαρικό σε μία εμφάνιση έκπληξη και φέρνει μαζί του ένα ιστορικό αντικείμενο από την προσωπική συλλογή του.

Όπως αποκαλύπτεται ο τετράκις ολυμπιονίκης δημοπραττεί τη δάδα που κράτησε ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

