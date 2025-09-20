Εριέττα Κούρκουλου: «Οι γονείς μου διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που μεγαλώνω τα παιδιά μου»

Η εξομολόγηση της Εριέττας Κούρκουλου για τον γονεϊκό της ρόλο και την σχέση με τους γονείς της

Εριέττα Κούρκουλου: «Οι γονείς μου διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που μεγαλώνω τα παιδιά μου»

Η Εριέττα Κούρκουλου

Eurokinissi
Για την προσπάθεια απόκτησης παιδιού, τον γονεϊκό ρόλο, την ανατροφή των παιδιών αλλά και τη σχέση με τους γονείς της μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Μαμά-δες» η Εριέττα Κούρκουλου.

«Ήταν πολύ διαφορετικές εμπειρίες στον πρώτο τοκετό, λόγω της εξωσωματικής, που είναι μία ιατρικοποιημένη διαδικασία ήθελα κάτι φυσικό και το διεκδίκησα, δε φοβάμαι να διεκδικώ πράγματα και να αμφισβητώ πράγματα και ξεκίνησα μαθήματα προετοιμασίας για να έχω φυσικό τοκετό.», εξομολογήθηκε αρχικά η γνωστή επιχειρηματίας.

«Ο δεύτερος τοκετός ήρθε πρόωρα και λίγο πριν μπω στο αμάξι για να ξεκινήσω για το αεροδρόμιο άρχισα να έχω συστολές. Λέω ας πάω πρώτα στον γιατρό μου και μου είπαν ότι πρέπει να γίνει εισαγωγή. Ο δεύτερος τοκετός ήταν ομορφότερη εμπειρία. Μετά τη γέννα εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων ο Λέων μπήκε σε μονάδα», πρόσθεσε η Εριέττα Κούρκουλου.

«Οι γονείς μου διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που μεγαλώνω τα παιδιά μου. Από τα θετικά χαρακτηριστικά του πατέρα μου είναι η πειθαρχία. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι πολύ της new age μητρότητας. Θεωρώ ότι όταν ένα παιδί παραφέρεται πρέπει να καταλαβαίνει ότι υπάρχουν συνέπειες, επίσης θεωρώ ότι πρέπει να έχουν ελευθερία και να έχεις εμπιστοσύνη στα παιδιά, όπως η μητέρα μου», σημείωσε η Εριέττα Κούρκουλου.

