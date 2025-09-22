Η Γη της ελιάς spoiler: Μετά τον Σήφη, έρχεται νέα δολοφονία – Ποια ηρωίδα πέφτει νεκρή

Η «Γη της ελιάς» στο MEGA έκανε, χθες, πρεμιέρα ωστόσο οι μεγάλες ανατροπές έρχονται. Το κοινό θα δει πολλές εξελίξεις, φόνους και δυνατές ιστορίες.

Απόψε, η Αλεξάνδρα καταγγέλλει τον Σήφη για κακοποίηση, με τη βοήθεια του γιου της, και η αστυνομία ξεκινά έρευνα για να τον εντοπίσει και να περάσει αυτόφωρο για τις σωματικές βλάβες που της προκάλεσε. Στο μεταξύ, η Αθηνά δυσκολεύεται πολύ να πιστέψει τις δικαιολογίες του Τζον και του ξεκαθαρίζει ότι σκοπεύει να αγοράσει σπίτι και να φύγει από εκεί, το συντομότερο δυνατό, μαζί με τη Φιλιώ και την Αναστασία. Ο Κουράκος ανακρίνει την Άννα για να μάθει τις λεπτομέρειες της επίθεσης που δέχτηκε ο Αποστόλης αλλά και για την τραγική κατάληξή της στα χέρια των ανδρών που τη βίασαν.

Ο Στέφανος πηγαίνει στο σπίτι του το κοριτσάκι που εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του και προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι η μητέρα του και τι ακριβώς συμβαίνει. Για καλή του τύχη, η Μαργαρίτα μαθαίνει τι έγινε και προσφέρει την πολύτιμη βοήθειά της. Μετά την προσβολή της Ιουλίας, ο Μιχάλης παραιτείται οριστικά από τη θέση του διευθυντή και η επιχείρηση μένει επί ξύλου κρεμάμενη. Το γεγονός αυτό φέρνει την Αθηνά σε τεράστια ρήξη με την Ιουλία. Ο Σήφης Ρουσσάκης βρίσκει τραγικό θάνατο στο λατομείο, στο Ρέθυμνο: ένας εργάτης τον βρίσκει με πολλαπλές μαχαιριές.

Τις επόμενες εβδομάδες, όμως, θα δούμε έναν ακόμη φόνο. Η Πολυξένη γίνεται μάρτυρας μιας παράνομης συναλλαγής ανάμεσα στον Βαγιάκο, τον Δημοσθένη και την Αμαλία, και ο Βαγιάκος την πυροβολεί και την σκοτώνει για να της κλείσει το στόμα.

