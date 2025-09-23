«Μίστερ Μπούτιας»: Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η εμβληματική μορφή της cult τηλεόρασης

Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, γνωστός από το πέρασμά του στην τηλεόραση ως «Mr Εθνικά Μπούτια» ή πιο απλά... «Μίστερ Μπούτιας».

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές τηλεοπτικές φιγούρες – περσόνες της δεκαετίας του ’90 και των αρχών του 2000.

Αξέχαστες έχουν μείνει στο τηλεοπτικοί κοινό οι εκρηκτικές του εμφανίσεις– κυρίως μέσα από το θρυλικό «Ερωτοδικείο» της Βίκυς Μιχαλονάκου, όπου οι τηλεοπτικοί καβγάδες του με τον «Εθνικό Σταρ» Ανδρέα Ευαγγελόπουλο έγραψαν ιστορία.

Την ώρα που η ιδιωτική τηλεόραση περνούσε μια απίστευτη άνθιση, συμμετείχε στην εκπομπή Made in Greece στο Extra3 όπου σχολίαζε μαζί με τον κεντρικό παρουσιαστή Φίλιππο Καμπούρη τα τεκταινόμενα της showbiz εκείνης της περιόδου.

Συμμετείχε σε πληθώρα trash και ψυχαγωγικών εκπομπών της εποχής, ενώ το 2003 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Πιστοποιητικό αγνότητας».

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η Πέπη Τσεσμελή μέσω Facebook τη Δευτέρα (22/9), χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια.

«Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε με τα απίστευτα πόδια – από εκεί βγήκε και το παρατσούκλι “Μίστερ Μπούτιας”. Θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμόγελο. Μας χάρισες ανεπανάληπτες, χιουμοριστικές στιγμές. Ήσουν ψυχούλα και χαρούμενος άνθρωπος. Καλό παράδεισο, καλό ταξίδι στο φως», έγραψε στον αποχαιρετισμό της η Πέπη Τσεσμελή.

Τα τελευταία χρόνια, ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, αντιμετωπίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλήματα υγείας. Ωστόσο, το όνομά του παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με μια τηλεοπτική εποχή που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική cult τηλεόραση.

