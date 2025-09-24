Πότε επιστρέφουν τα «βαριά πυροβολικά» - Τι γίνεται με Νικολούλη, Κανάκη, Αρναούτογλου

Οι πρωινές και μεσημεριανές εκπομπές, τα δυνατά χαρτιά της μυθοπλασίας, τα ριάλιτι σόου, μπορεί να έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν στον αέρα, όμως μετράμε κάποιες ηχηρές απουσίες που απασχολούν τους τηλεθεατές. Αγγελική Νικολούλη, Αντώνης Κανάκης και Γρηγόρης Αρναούτογλου έχουν ήδη «σηκώσει» μανίκια, όμως το ζητούμενο είναι ποτέ επιστρέφουν στον μικρόκοσμο της TV.

Η σιδηρά κυρία της late night ζώνης, η Αγγελική Νικολούλη, είναι η σταθερή αξία τα βράδια της Παρασκευής. Η παρουσιάστρια συνηθίζει να καθυστερεί την επιστροφή της, προκαλώντας… αναμονή κοινού, και φέτος οι φανατικοί της την περιμένουν πιο πιστοί από ποτέ. Οι εξελίξεις σε σημαντικές υποθέσεις στρώνουν το έδαφος για το come back της εκπομπής «Φως στο τούνελ» του MEGA, που όπως φαίνεται θα γίνει προς τα τέλη Οκτωβρίου.

Για τον Αντώνη Κανάκη έχουν γραφτεί πολλά πράγματα, το τελευταίο διάστημα, αναφορικά με την παραμονή του στον ΑΝΤ1. Τα στελέχη του Αμαρουσίου, όπως συνηθίζουν να κάνουν, κρατούν κρυφά τα χαρτιά τους για τα σημαντικά πρόσωπα όπως είναι και ο Θεσσαλονικιός παρουσιαστής. Όμως οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι εξαιρετικές, οι συζητήσεις σε άριστο επίπεδο και η επιστροφή των «Ράδιο Αρβύλα» θεωρείται δεδομένη. Παραδοσιακά η παρέα παίρνει θέση στο πρόγραμμα τον Νοέμβριο και αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.

Άσος στο μανίκι του ΑΝΤ1 είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο παρουσιαστής, που υπηρετεί σταθερά την ψυχαγωγία και σημειώνει υψηλά ποσοστά σε δύσκολες και ανταγωνιστικές χρονιές, έρχεται και φέτος… με τριπλή θέση! Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, με το ταξιδιωτικό πρότζεκτ «The Roadshow». Αυτή τη φορά, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, θα ταξιδέψει σε διάφορες γωνιές της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου, για εξερευνήσεις και περιπέτειες! Οι προορισμοί που θα επισκεφτούν είναι μεταξύ άλλων η Νάουσα Ημαθίας, τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, ο Νομός Λακωνίας, η Κύπρος, η Κορινθία, η Κρήτη, η Θεσσαλονίκη, η Τήνος, η Μύκονος, η Σκιάθος και η Κεφαλονιά.

Μετά το εν λόγω φορμάτ, μέσα στον Οκτώβριο, θα βγει στον αέρα και το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» στη ζώνη των 20.00 [καθημερινά μέχρι να επιστρέψουν οι «Ράδιο Αρβύλα» και μετά στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου]. Φυσικά, θα ξαναδούμε στη late night ζώνη και το «The 2night show» με συνεντεύξεις που θα ξεχωρίσουν.

Διαβάστε επίσης