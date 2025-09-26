Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

Ένα αρκετά ασυνήθιστο περιστατικό έγινε στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, με πρωταγωνίστρια μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Η γυναίκα εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό «παράθυρο» για να σχολιάσει την υπόθεση της 62χρονης στη Βοιωτία, η οποία είχε θάψει τη μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματά της. Όταν ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της και η παρουσιάστρια την ευχαρίστησε, εκείνη χαμογελώντας είπε: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο».

Η παρουσιάστρια αρχικά δεν κατάλαβε τι εννοούσε και ρώτησε επίμονα: «Τι έχει ζητήσει;» Η ηλικιωμένη φάνηκε να διστάζει, με τη δημοσιογράφο να σχολιάζει μάλιστα: «Να της το στείλω εγώ;» Τελικά, η γυναίκα απάντησε: «Μετά, θα σας το πει η Ειρήνη, μυστικά».

Το συγκεκριμένο απόσπασμα έγινε viral στα social media, με αρκετούς χρήστες να αναρωτιούνται αν υπόσχονται δώρα ή ανταλλάγματα σε όσους βγαίνουν να μιλήσουν on air.

Δείτε το απόσπασμα στο 17:59: