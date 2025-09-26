Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει
Γιαγιά έδωσε τη μαρτυρία της και στη συνέχεια ζήτησε ένα... περιδέραιο
Ένα αρκετά ασυνήθιστο περιστατικό έγινε στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, με πρωταγωνίστρια μια ηλικιωμένη γυναίκα.
Η γυναίκα εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό «παράθυρο» για να σχολιάσει την υπόθεση της 62χρονης στη Βοιωτία, η οποία είχε θάψει τη μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματά της. Όταν ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της και η παρουσιάστρια την ευχαρίστησε, εκείνη χαμογελώντας είπε: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο».
Η παρουσιάστρια αρχικά δεν κατάλαβε τι εννοούσε και ρώτησε επίμονα: «Τι έχει ζητήσει;» Η ηλικιωμένη φάνηκε να διστάζει, με τη δημοσιογράφο να σχολιάζει μάλιστα: «Να της το στείλω εγώ;» Τελικά, η γυναίκα απάντησε: «Μετά, θα σας το πει η Ειρήνη, μυστικά».
Το συγκεκριμένο απόσπασμα έγινε viral στα social media, με αρκετούς χρήστες να αναρωτιούνται αν υπόσχονται δώρα ή ανταλλάγματα σε όσους βγαίνουν να μιλήσουν on air.
Δείτε το απόσπασμα στο 17:59: