Θάνος Τσαλίκης: Εντυπωσιάζει το νέο του single με τίτλο "Χαρτάκι"

Τα πρώτα του βήματα στον χώρο της δισκογραφίας κάνει ο ταλαντούχος ερμηνευτής, Θάνος Τσαλίκης.

Ο ανερχόμενος τραγουδοποιός κυκλοφορεί από την Orion Music το νέο του single που έχει τίτλο "Χαρτάκι".

Πρόκειται για ένα τραγούδι το οποίο υπογράφει ο ίδιος ο ερμηνευτής, ο οποίος είναι μόλις 20 ετών, σπουδάζει μουσική και αυτό το διάστημα δίνει δίπλωμα αρμονίας.

Ο Θάνος Τσαλίκης, με καταγωγή από τη Φωκίδα και τη Σύμη, είναι ένας ερμηνευτής που έχει τη μουσική στις φλέβες του και το μόνο σίγουρο είναι ότι το μέλλον του ανήκει.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ήδη ο ταλαντούχος ερμηνευτής ετοιμάζει τα επόμενα τραγούδια του, τα οποία αναμένεται να κλέψουν την παράσταση.