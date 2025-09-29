Κιάνου Ριβς: Η κοινή εμφάνιση με την σύντροφό του μετά τα δημοσιεύματα περί γάμου

Πιο ερωτευμένοι από ποτέ εμφανίστηκαν ο Κιάνου Ριβς και η επί σειρά ετών σύντροφός του, Αλεξάντρα Γκραντ.

Το ζευγάρι περπάτησε χέρι-χέρι στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της πρώτης εμφάνισης του ηθοποιού στο Μπρόντγουεϊ την Κυριακή.

Ο 61χρονος σταρ πρωταγωνιστεί στο έργο του Σάμιουελ Μπέκετ «Περιμένοντας τον Γκοντό» μαζί με τον Άλεξ Γουίντερ.

Η Αλεξάντρα Γκραντ επέλεξε ένα κομψό μαύρο φόρεμα με τετράγωνο ντεκολτέ και κοντά μανίκια, το οποίο συνδύασε με διαμαντένιο κολιέ, σκουλαρίκια και βραχιόλια. Ο Ριβς, από την πλευρά του, εμφανίστηκε με ένα πιο εκκεντρικό look, φορώντας μαύρο σακάκι, γκρι παντελόνι με ρίγες και μπότες με πορτοκαλί κορδόνια.

Keanu Reeves, 61, and Alexandra Grant, 52, hold hands at Broadway show after addressing marriage rumors https://t.co/TyNn6wAP4Q pic.twitter.com/asl8Te0AQh — Page Six (@PageSix) September 29, 2025

Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού ήρθε λίγο μετά την διάψευση της Γκραντ για τα δημοσιεύματα που ήθελαν την ίδια και τον Ριβς να έχουν παντρευτεί την περασμένη εβδομάδα.

Η καλλιτέχνις ανήρτησε φωτογραφία όπου φιλά τον Ριβς κατά την επίσκεψή τους στο «Roden Crater,» έργο του καλλιτέχνη James Turrell στην Αριζόνα, γράφοντας: «Το μοιράζομαι εδώ για να ευχαριστήσω όλους για τις ευχές τους για τον γάμο μας. Εκτός από το ότι δεν παντρευτήκαμε».

«Τα καλά νέα είναι πάντα ευπρόσδεκτα αυτές τις μέρες, αλλά πρόκειται για fake news, οπότε προσοχή εκεί έξω! Εδώ, λοιπόν, είναι μια δόση πραγματικής ευτυχίας», πρόσθεσε.

Ο Ριβς και η Γκραντ είναι ζευγάρι από το 2019, όταν και έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στο LACMA Art + Film Gala τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς.

