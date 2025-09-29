Κιάνου Ριβς: Η κοινή εμφάνιση με την σύντροφό του μετά τα δημοσιεύματα περί γάμου

Ο ηθοποιός έκανε την παρθενική του εμφάνιση στο Μπρόντγουεϊ και η Αλεξάντρα Γκραντ ήταν στο πλευρό του

Newsbomb

Κιάνου Ριβς: Η κοινή εμφάνιση με την σύντροφό του μετά τα δημοσιεύματα περί γάμου
AP
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πιο ερωτευμένοι από ποτέ εμφανίστηκαν ο Κιάνου Ριβς και η επί σειρά ετών σύντροφός του, Αλεξάντρα Γκραντ.

Το ζευγάρι περπάτησε χέρι-χέρι στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της πρώτης εμφάνισης του ηθοποιού στο Μπρόντγουεϊ την Κυριακή.

Ο 61χρονος σταρ πρωταγωνιστεί στο έργο του Σάμιουελ Μπέκετ «Περιμένοντας τον Γκοντό» μαζί με τον Άλεξ Γουίντερ.

Η Αλεξάντρα Γκραντ επέλεξε ένα κομψό μαύρο φόρεμα με τετράγωνο ντεκολτέ και κοντά μανίκια, το οποίο συνδύασε με διαμαντένιο κολιέ, σκουλαρίκια και βραχιόλια. Ο Ριβς, από την πλευρά του, εμφανίστηκε με ένα πιο εκκεντρικό look, φορώντας μαύρο σακάκι, γκρι παντελόνι με ρίγες και μπότες με πορτοκαλί κορδόνια.

Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού ήρθε λίγο μετά την διάψευση της Γκραντ για τα δημοσιεύματα που ήθελαν την ίδια και τον Ριβς να έχουν παντρευτεί την περασμένη εβδομάδα.

Η καλλιτέχνις ανήρτησε φωτογραφία όπου φιλά τον Ριβς κατά την επίσκεψή τους στο «Roden Crater,» έργο του καλλιτέχνη James Turrell στην Αριζόνα, γράφοντας: «Το μοιράζομαι εδώ για να ευχαριστήσω όλους για τις ευχές τους για τον γάμο μας. Εκτός από το ότι δεν παντρευτήκαμε».

«Τα καλά νέα είναι πάντα ευπρόσδεκτα αυτές τις μέρες, αλλά πρόκειται για fake news, οπότε προσοχή εκεί έξω! Εδώ, λοιπόν, είναι μια δόση πραγματικής ευτυχίας», πρόσθεσε.

ριβς-γκραντ

Ο Ριβς και η Γκραντ είναι ζευγάρι από το 2019, όταν και έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στο LACMA Art + Film Gala τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:35ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μια πρώτη ματιά στο πρόγραμμα του SNF Nostos 2026

15:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με αεροβόλο και πιστόλι-ρέπλικα συνελήφθησαν δύο άνδρες σε Πέραμα και Γλυφάδα

15:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κεφαλογιάννη: «Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης» - Μάτσας: «Αυτά είναι στη φαντασία της» - Τι κατέθεσαν οι δύο αδελφές του πρώην ζευγαριού

15:03LIFESTYLE

Μέριλ Στριπ: Συνάντησε την Άννα Γουίντουρ ως «Μιράντα Πρίστλι» στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

14:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Η υπογραφή Κόντη, η «πιστολιά» στο Αγρίνιο και η αναγκαία αλλαγή σελίδας

14:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Επιστροφή στη δράση με Άρσεναλ – Ολυμπιακός | Όλες οι μεταδόσεις

14:40ΚΟΣΜΟΣ

William Taynton: Ο πρώτος άνθρωπος που εμφανίστηκε ποτέ στην τηλεόραση πριν από έναν αιώνα - «Βοήθεια ! Ψήνομαι ζωντανός...»

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Άνθρωπος είναι, συμβαίνουν αυτά», λέει η θεία του ηθοποιού

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στον Κηφισό λόγω τροχαίου - Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα - Μποτιλιάρισμα δύο χιλιομέτρων στη Λεωφόρο Σχιστού

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια» λέει ο δικηγόρος της

14:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη - Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας

14:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτή είναι η λευκή φανέλα - Τα αποκαλυπτήρια της ΚΑΕ

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη αντίδραση του Βασίλη Μπισμπίκη: «Ήμουν νηφάλιος, δεν είχα πιει – Γλίστρησε το αυτοκίνητο»

14:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Νατσιού - Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Νίκης

14:05LIFESTYLE

Κιάνου Ριβς: Η κοινή εμφάνιση με την σύντροφό του μετά τα δημοσιεύματα περί γάμου

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Δίωξη για πλημμέλημα εις βάρος του ηθοποιού για το τροχαίο στη Φιλοθέη

13:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ιταλική Τραπάνι ζητά την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από το BCL – Κατέθεσε αίτημα στη FIBA

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Σάρα Νετανιάχου: Αγνόησε συγγενείς ομήρων σε τόπο προσκυνήματος στη Νέα Υόρκη - Το viral βίντεο

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο έγκλημα στις ΗΠΑ: Σκότωσε και διαμέλισε τη σύζυγό του επειδή δεν κατάφερε να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης

13:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οργανωμένο χαμηλό φέρνει ψυχρή εισβολή - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

15:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κεφαλογιάννη: «Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης» - Μάτσας: «Αυτά είναι στη φαντασία της» - Τι κατέθεσαν οι δύο αδελφές του πρώην ζευγαριού

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Ιταλία - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Δίωξη για πλημμέλημα εις βάρος του ηθοποιού για το τροχαίο στη Φιλοθέη

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο έγκλημα στις ΗΠΑ: Σκότωσε και διαμέλισε τη σύζυγό του επειδή δεν κατάφερε να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης

13:27LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Ο χορός με την Δανάη Παππά πριν το ατύχημα στην Φιλοθέη - Βίντεο

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Αύξησε κατά 100 φορές την περιουσία του ο Παύλος Σαράκης - Το αστρονομικό ποσό που έλαβε από τις ΗΠΑ

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Φωτογραφία ντοκουμέντο - Η στιγμή που εγκαταλείπει τα οχήματα που χτύπησε

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανακηρύχθηκε «ζωντανή θεά» σε ένα σκληρό αρχαίο τελετουργικό

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης σε Βανδή μετά το τροχαίο: «Δέσποινα έκανα μια μ@λ@κία...»

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη αντίδραση του Βασίλη Μπισμπίκη: «Ήμουν νηφάλιος, δεν είχα πιει – Γλίστρησε το αυτοκίνητο»

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Γιαννουλάκης, ο θεμελιώτης του «ανεξήγητου», μιλάει στο Newsbomb για τη «Μυστική Ελλάδα» και τα άγνωστα φαινόμενα της εποχής μας

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ντίνος Βγενόπουλος

14:40ΚΟΣΜΟΣ

William Taynton: Ο πρώτος άνθρωπος που εμφανίστηκε ποτέ στην τηλεόραση πριν από έναν αιώνα - «Βοήθεια ! Ψήνομαι ζωντανός...»

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια» λέει ο δικηγόρος της

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Tι σημαίνει «6 7»; Οι δύο αριθμοί που έβαλαν φωτιά στο Tik Tok - Η viral φράση που «σαρώνει» τα σχολεία σε όλο τον κόσμο

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει 40χρονη στη Θεσσαλονίκη - Προσοχή, σκληρό βίντεο

11:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «πόθεν έσχες» του Κυριάκου Μητσοτάκη: Η περιουσία που δήλωσε ο πρωθυπουργός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ