«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»: Η πρεμιέρα και οι επώνυμοι καλεσμένοι

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφει και φέτος, στη ζώνη των 20.00, με το επιτυχημένο πρότζεκτ «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;». Το τηλεπαιχνίδι κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, πιο λαμπερό από ποτέ με νέα special επεισόδια και special παίκτες!

Πέτρος Κωστόπουλος, Ελένη Τσολάκη, Παναγιώτης Στάθης, Έλλη Κοκκίνου, είναι κάποιοι από τους αγαπημένους celebrities που θα βρεθούν στο στούντιο του τηλεπαιχνιδιού και θα παίξουν ως συμπαίκτες με έναν άγνωστο σε αυτούς παίκτη και θα γίνουν η πολύτιμη «5η βοήθειά» του για να φτάσει όσο πιο κοντά στον στόχο του… και τις 100.000€.

Κάθε μέρα ο διάσημος παίκτης θα είναι άλλος, ενώ ο δεύτερος παίκτης, αν τα καταφέρει, μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του στο παιχνίδι, με άλλον special συνοδοιπόρο στο πλευρό του. Οι δύο παίκτες παίζουν μαζί, συνεργάζονται, μοιράζονται τις γνώσεις και τις αποφάσεις τους και η στρατηγική, η χημεία και η συνεννόηση γίνονται καθοριστικά στοιχεία σε μία εμπειρία που φέρνει νέες εκπλήξεις και ανατροπές. Πόσο αποτελεσματικά θα καταφέρουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους; Ποιος θα αντέξει την πίεση; Ποιος μπορεί να βοηθήσει;

Να σημειωθεί ότι, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται η Κατερίνα Καραβάτου. Η παρουσιάστρια, αποδεικνύοντας ότι συνεχίζει να διατηρεί εξαιρετική σχέση με τα στελέχη του καναλιού μετά την καλοκαιρινή της εκπομπή, παίζει σαν μικρό παιδί, αλλά εκτός από ενθουσιασμό έχει και πολύ άγχος, περισσότερο και από τον συμπαίκτη της.

