Νότης Σφακιανάκης: Όσα είχε πει πριν χρόνια για την αποχώρησή του από το μουσικό στερέωμα

Για την απόφαση του Νότη Σφακιανάκη να αποχωρήσει από τα καλλιτεχνικά μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Alpha ο Αντώνης Γούναρης.

«Κανένας δεν έχει επικοινωνία με τον Νότη Σφακιανάκη. Ο Νότης είχε πει ότι θα αποχωρήσει στο απόγειο της καριέρας του και καλά έκανε. Δεν περίμενε να φθαρεί για να αποχωρήσει. Πιστεύω ότι δε θα επανέλθει. Όταν λέει κάτι ο Νότης, το εννοεί. Δεν είναι άνθρωπος που το παίρνει πίσω», είπε αρχικά ο Αντώνης Γούναρης.

Όσον αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Αντώνης Γούναρης δήλωσε: «Είναι από τους λίγους σταρ στην Ελλάδα. Είδαμε όμως μία συνέντευξη που έδωσε στην Κατερίνα και εγώ θεωρώ ότι ήταν ένας λογικός άνθρωπος που ξέρει να βάζει τις λέξεις στη σειρά. Κάτι συνέβη από τη μεριά της οικογένειας του. Ένας λογικός άνθρωπος που ξέρω εγώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιατρική βοήθεια».

