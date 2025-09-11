Βασίλης Δήμας: Δύσκολο να επιστρέψει στις πίστες ο Νότης Σφακιανάκης

«Είναι δύσκολο ο Νότης Σφακιανάκης να επιστρέψει», ανέφερε ο Βασίλης Δήμας, συμπληρώνοντας ότι «έχουν φύγει από τη ζωή πολλοί συνεργάτες του».

Ο τραγουδιστής, Βασίλης Δήμας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στον Νότη Σφακιανάκη, τονίζοντας: «Ο Νότης Σφακιανάκης αποτέλεσε εφαλτήριο στην καριέρα μου. Ο Σταμάτης Γονίδης υπήρξε πολύ σημαντικό άτομο στην καριέρα μου, έγινε και κουμπάρος μου. Έχω πολύ καιρό να μιλήσω με τον Νότη Σφακιανάκη», είπε αρχικά.

«Πιστεύω ότι επειδή έχουν φύγει από τη ζωή πολλοί συνεργάτες του, είναι δύσκολο να επιστρέψει ο Νότης. Πέντε χρόνια ακούμε ότι επιστρέφει ο Νότης, γελάω με τέτοιες ειδήσεις», συνέχισε ο Βασίλης Δήμας.

