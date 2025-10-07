Πένυ Σκάρου: «Με βίασε 70χρονος και έμεινα έγκυος»

Η τραγουδίστρια δεν θυμόταν τίποτα. Συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί όταν έμαθε πως είναι έγκυος

Πένυ Σκάρου: «Με βίασε 70χρονος και έμεινα έγκυος»

Η Πένυ Σκάρου 

Η Πένυ Σκάρου αποκάλυψε ότι πριν από τρία χρόνια έπεσε θύμα βιασμού και έμεινε έγκυος. Μάλιστα, μιλώντας στην εκπομπή «Το'χουμε» στον ΣΚΑΪ, είπε ότι η δίκη είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου.

Η τραγουδίστρια δεν θυμόταν τίποτα. Συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί όταν έμαθε πως είναι έγκυος. Λίγες μέρες αργότερα απέβαλε.

Πένυ Σκάρου: «Με βίασε γνωστός μου 70 χρόνων»

«Βιάστηκα πριν από τρία χρόνια από έναν άνθρωπο 70 χρόνων, ο οποίος ήταν γνωστός μου και ήμασταν παρέα. Μου έριξε κάτι μέσα στο ποτό και δεν θυμάμαι τίποτα. Η πλάκα ήταν ότι δεν θα θυμόμουν τίποτα γιατί δεν είχα καμία αίσθηση την επόμενη ημέρα του τι έχει συμβεί. Μετά από έναν μήνα έμεινα έγκυος», είπε η Πένυ Σκάρου.

«Κατάλαβα ότι έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, επειδή έμεινα έγκυος. Έκανα την καταγγελία για τον συγκεκριμένο, γιατί είμαι σχεδόν σίγουρη ότι το έχει ξανακάνει. Δεν μπορεί στα 70 του να το έκανε πρώτη φορά. Η εγκυμοσύνη ήταν ο λόγος που έμαθα ότι είχα βιαστεί. Αν δεν είχα την εγκυμοσύνη δεν θα γνώριζα καν. Θεωρώ ότι ο Θεός το έκανε αυτό για να μπορέσω να μάθω ότι έχω βιαστεί και να το κυνηγήσω», πρόσθεσε.

Όπως είπε, δεν είχε μιλήσει νωρίτερα για να μην κατηγορηθεί ότι εκμεταλλεύεται για λόγους προβολής το περιστατικό.

