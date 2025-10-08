Να με λες μαμά: Απόψε το νέο επεισόδιο – Εντοπίζουν την Ιωάννα

Η σειρά «Να με λες μαμά» του ALPHA, που έχει καταφέρει να καθηλώσει και να συγκινήσει, έρχεται απόψε με το τέταρτο ανατρεπτικό επεισόδιο.

Όταν η Χρύσα ακούει την Ιωάννα στο τηλέφωνο, αντιλαμβάνεται ότι είναι με την Ξένια. Παρά τις έντονες αντιρρήσεις του Τόλη, αποφασίζει να τις εντοπίσει. Ξεκινάει ψάχνοντας στον υγροβιότοπο και, όταν μαθαίνει ότι η Ξένια λείπει, πηγαίνει στην αστυνομία και τους λέει για το τηλεφώνημα. Παράλληλα, η Ελβίρα μαθαίνει την αλήθεια για την Ιωάννα και χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια της, ενώ η Αγγέλα, με τον φόβο ακόμη να μη θεωρήσει η Ξένια πως είχε σκοπό να την προδώσει, κάνει προσπάθεια να την προσεγγίσει.

Οι δύο γυναίκες έρχονται και πάλι κοντά, σε αντίθεση με την Ξένια και την Ελβίρα που απομακρύνονται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Η νύχτα βρίσκει την οικογένεια Στασινού να ψάχνει τρόπους να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Κάτι που μάλλον πρέπει να γίνει άμεσα, καθώς ο Αντώνης έχει εντοπίσει το σπίτι και βρίσκεται απέξω χτυπώντας το κουδούνι.

Η πρωταγωνίστρια Μαρία Κίτσου, το πρωί της Τετάρτης, βρέθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για την εμπειρία της από το σίριαλ. «Όταν μου έκαναν την πρόταση... δεν μου είχαν δώσει το κείμενο, γραφόταν ακόμη και μου περιέγραψαν πώς θα ήταν η ιστορία. Συγκλονίστηκα, έπαθα σοκ. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου! Ο (Αντώνης) Αγγελόπουλος είναι φοβερός σκηνοθέτης, και με μεγάλη χαρά είπα ναι. Τους ευχαρίστησα που με διάλεξαν γιατί είμαι ευαισθητοποιημένη σε αυτό το ζήτημα. (Η Ξένια) είναι ρόλος ζωής!», τόνισε.

«Δεν είναι σαπουνόπερα, δεν είναι μια δραματική σειρά, είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Ναι μεν είναι προϊόν μυθοπλασίας, αλλά εδώ η ζωή ξεπερνάει τη μυθοπλασία με όλη τη φρίκη του εγκλήματος που λέγεται κακοποίηση, και πόσο μάλλον κακοποίηση ανηλίκων. Το είδα σαν έργο, σαν προσφορά. Να μιλήσουμε για αυτό το θέμα ανοιχτά. Το πρώτο επεισόδιο ήταν πολύ σκληρό!», πρόσθεσε.

Η Μαρία Κίτσου μίλησε και για τη συνεργασία της με τη μικρή Ναυσικά Κοκοτά: «Η Ναυσικά είναι ένα παιδί θαύμα. Έχουμε τρομερή σχέση. Δεν ήταν καθόλου δύσκολο να συμπρωταγωνιστήσω μαζί της».

