Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου στο Newsbomb.gr: «Το Porto Leone είναι σημαντικός σταθμός στην καριέρα μου»

Η φετινή τηλεοπτική χρονιά της χαρίζει ένα μεγάλο υποκριτικό δώρο, αλλά και μία επιτυχία από εκείνες που δεν συναντά εύκολα ένας ηθοποιός. Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου, η εντυπωσιακή Βούλα από το «Porto Leone-Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» του ALPHA, νιώθει ευγνώμων, προχωρά με σταθερά βήματα και σκληρή δουλειά, με όρεξη και όνειρα, αποδεικνύοντας ότι ήρθε για να μείνει…

Η φετινή σεζόν σε βρίσκει σε μία υπέροχη δουλειά, στο «Porto Leone»… Πώς νιώθεις που αποτελείς μέρος αυτής της επιτυχίας;

Είμαι πολύ χαρούμενη που φέτος βρίσκομαι σε αυτή τη σειρά! Καμαρώνω και χαίρομαι τόσο που θα την έχω στο βιογραφικό μου. Είναι από τις δουλειές που σε εξελίσσουν, τις κρατάς ως φυλαχτό. Είμαι τυχερή που γνώρισα και συνάντησα σε επαγγελματικό, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο, αυτούς τους ανθρώπους.

Περίμενες, είχες το προαίσθημα, ότι όλοι θα μιλάμε για την εν λόγω παραγωγή;

Το φανταζόμουν, ναι! Όταν τόσοι άνθρωποι, τόσοι συντελεστές, καταφέρνουν να έρχονται καθημερινά με όρεξη στη δουλειά, να γίνονται μια ομάδα και παρά το τρέξιμο να είναι πάντα διαβασμένοι και να φέρνουν καινούριες ιδέες και αναφορές, τότε ναι! Είναι σχεδόν σίγουρο πως το αποτέλεσμα θα είναι καλό και θα φανεί ο κόπος όλων! Είναι τουλάχιστον δίκαιο!

Ο ρόλος της Βούλας τι σημαίνει για εσένα;

Αχ, την λάτρεψα τη Βούλα μου! Λάτρεψα την επιμονή της και τον δυναμισμό της! Ενώ προέρχεται από ένα μη βοηθητικό και καθόλου προνομιούχο χώρο, δεν το βάζει κάτω και δεν σταματά να ονειρεύεται. Πατάει στα πόδια της και παρά τις αντιξοότητες της ακολουθεί τους στόχους της. Κάνει ό,τι τη βοηθά για να είναι ανεξάρτητη κρατώντας παράλληλα τον εύθραυστο και ταπεινό εαυτό της. Είναι αυθεντική και, παρότι ο έρωτας της θα τη διαλύσει, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν θα καταφέρει και πώς να βρει πάλι τα πατήματα της.

Μία κοπέλα, που δουλεύει στην Τρούμπα και βασανίζεται από τις επιλογές της, αποτέλεσε «δέλεαρ» στο να την υποδυθείς;

Ναι! Μου αρέσει στη δουλειά μου να έχω δυσκολίες υποκριτικές… Θέλω να δοκιμάζεται ο ρόλος μου, να περνάει από δύσκολες και ενδιαφέρουσες καταστάσεις και η Βούλα θα περάσει από όλα αυτά. Την θεωρώ ανθρώπινη και αληθινή, καθώς στη ζωή μας συναντάμε ανθρώπους που βιώνουν καθημερινά αυτό το δίπολο, μεταξύ της επιθυμίας και της επιβίωσης. Γι αυτό θεωρώ πως το ενδιαφέρον στοιχείο για τη Βούλα είναι ακριβώς αυτό, να δούμε πως θα καταφέρει να ανταπεξέλθει σε αυτόν τον κόσμο χωρίς να ξοδέψει τα όνειρα της.

Είχε υποκριτικές δυσκολίες η προσέγγιση ενός τέτοιου ρόλου;

Είχε δυσκολίες και από το θέμα της εποχής, αλλά και από περιεχόμενο. Για παράδειγμα όλοι έχουμε κάπως στο μυαλό μας πώς είναι αυτές οι γυναίκες. Όταν πας, όμως, να αγγίξεις την πραγματικότητα, αυτό που έχεις στο μυαλό σου δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό. Για να προσεγγίσω την εποχή είδα ξανά τα «Κόκκινα Φανάρια» και για να πλησιάσω έστω και λίγο αυτές τις γυναίκες είδα το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ της Εύας Στεφανή «Μέρες και νύχτες της Δήμητρας Κ»… Έπειτα έχουμε κάποιες σκηνές αρκετά σκληρές. Οπότε ναι, είχε τις δυσκολίες του και προσπάθησα να τις σεβαστώ και να τις τιμήσω.

Πώς θα την δούμε να πορεύεται; Θα καταφέρει να γίνει δασκάλα και να ξεφύγει από την Τρούμπα;

Όπως είπα και πριν, η Βούλα ισορροπεί σε δύο κόσμους και προσπαθεί με νύχια και με δόντια να καταφέρει να ζήσει τη ζωή που θέλει κρατώντας τις αξίες της. Οι συναντήσεις, που θα έχει, θα προσπαθήσουν να την αλλάξουν αλλά νομίζω πως τελικά θα καταφέρει να μείνει πιστή σε αυτά που έχει ως «υψηλά» στη ζωή της.

Πώς θα χαρακτήριζες το μέχρι τώρα ταξίδι σου στην υποκριτική; Ποιοι είναι πιο σημαντικοί σταθμοί σου;

Θα έλεγα πως το ταξίδι μου μέχρι τώρα έχει ενδιαφέρον. Σε κάθε δουλειά γνωρίζω κι εγώ καλύτερα τον εαυτό μου, αλλά με μαθαίνω καλύτερα και ως ηθοποιό. Προσπαθώ να προσεγγίσω τον κάθε ρόλο μου ακούγοντας το ένστικτο μου με σωστές, αλλά και λάθος επιλογές. Την φετινή χρονιά θα την χαρακτήριζα ως μια πρόκληση για μένα γιατί αντιμετωπίζω δύο εντελώς διαφορετικούς μεταξύ τους ρόλους. Ξεκινώντας την καριέρα μου από το «Σιωπηλό Δρόμο» και, μετά μέσα από μια ποικιλία ρόλων, έφτασα φέτος να ταξιδεύω από τη Τρούμπα του '60 στα δικαστήρια και στα αστυνομικά τμήματα του 2025. Σημαντικός σταθμός θα έλεγα πως είναι το «Porto Leone» και ο ρόλος της δικηγόρου Κλέλιας Μανιάτη στη σειρά «Δικαστής».

Μία καριέρα στο εξωτερικό μπαίνει στο κάδρο;

Ζούμε σε μια χώρα η οποία μιλάει μια «μικρή» γλώσσα… Για να κάνει ένας Έλληνας ηθοποιός καριέρα στο εξωτερικό πρέπει να έχει χρόνο, να το κυνηγάει συνέχεια, να έχει τα χρήματα να ταξιδεύει και να έρθει αντιμέτωπος με έναν τεράστιο ανταγωνισμό και με αυξανόμενη ανεργία στην Ευρώπη, έχοντας φυσικά τη τέλεια εκμάθηση της γλώσσας. Άρα η απάντηση είναι ναι, γνωρίζοντας όμως ότι κάτι τέτοιο είναι τρομερά δύσκολο. Πάντα είναι ωραίο και προκλητικό να φεύγουμε από το γνώριμο, αρκεί να είμαστε έτοιμοι και ανοιχτοί στη γνώση.

Η Σμαράγδα ήξερε από πάντα τι θέλει να κάνει;

Η Σμαράγδα από πολύ μικρή ήξερε τι δεν θέλει να κάνει! Ήταν κι αυτός ένας τρόπος! Είχα και έχω όρεξη για ζωή, έχω έντονη επιθυμία. Δεν μπορούσα να φανταστώ όμως τον εαυτό μου πίσω από ένα γραφείο. Δουλεύω από τα 15 μου, αλλά ήταν η μόνη δουλειά που δεν μπορούσα με τίποτα να κάνω. Γι αυτό οι επιλογές μου και οι πράξεις μου με οδήγησαν εδώ που είμαι τώρα. Είμαι τρομερά ευγνώμων.

Έχεις κρυφά όνειρα που δεν τόλμησες να τα κάνεις πράξη;

Θα έλεγα πως ήμουν φαντασιόπληκτη από παιδί. Όταν ονειρευόμουν κάτι και μου έλεγαν διάλεξε ή το ένα ή το άλλο, εγώ θυμάμαι να απαντώ πως μπορώ και τα δυο. Εκνευριζόμουν που οι μεγάλοι σκεφτόντουσαν τόσο στενόμυαλα. Δεν έχει αλλάξει μέχρι και σήμερα αυτό! Ό,τι ονειρεύομαι προσπαθώ, με κόπο και πράξεις, να διαμορφώσω το δρόμο προς αυτό.

Τι δεν ξέρουμε για εσένα! (γέλια)… Σπουδές στην Πάντειο, χορεύτρια, τι άλλο κρύβει η Σμαράγδα;

Μου αρέσει να μαγειρεύω και να κάνω γυμναστική! Θα έλεγα πως μαζί με τη ψυχανάλυση, που κάνω, είναι δυο πράγματα που με γειώνουν πολύ και με κρατάνε σε επαφή με τον εαυτό μου. Ακόμα ένα πράγμα που με χαρακτηρίζει είναι η βιβλιοφαγία μου. Λατρεύω τη λογοτεχνία και έχω ως στόχο να διαβάζω τουλάχιστον 50 βιβλία το χρόνο…

