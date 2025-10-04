Μαρία Σολωμού: «Είναι λίγο οξύμωρο, αλλά είμαι πολύ ντροπαλή»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε το Σάββατο (4/10) η Μαρία Σολωμού.

Μεταξύ άλλων, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την εικόνα που δείχνει προς τα έξω, η οποία είναι πολύ διαφορετική από αυτό που είναι πραγματικά.

«Μέχρι τα 12 ήμουν κολλημένη δίπλα στη μαμά μου. Δεν πήγαινα στα πάρτι. Δεν ήμουν κοινωνική. Ντρεπόμουν αφόρητα. Ακόμη ντρέπομαι. Είναι λίγο οξύμωρο. Είμαι αρκετά ντροπαλή. Πολύ μαζεμένη. Μη με κοιτάτε. Δεν υπήρχε περίπτωση να σηκωθώ στο σχολείο να πω ποίημα. Ήμουν ένα μικρό σαφρακιασμένο κοριτσάκι, πολύ αδύνατο, πολύ σκουρόχρωμη. Στα 13 αποφάσισα λίγο να μοιάσω με κορίτσι» είπε η Μαρία Σολωμού.

