Η εξομολόγηση της κόρης του Γρηγόρη Μπιθικώτση για τις τελευταίες στιγμές του πατέρα της

Άννα Μπιθικώτση: «Έχω το τελευταίο δάκρυ του πατέρα μου σε ένα μαντήλι»
Καλεσμένη στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (3/10) η Άννα Μπιθικώτση.

Η κόρη του σπουδαίου ερμηνευτή, Γρηγόρη Μπιθικώτση, μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις τελευταίες στιγμές του πατέρα της αποκαλύπτοντας ότι έχει κρατήσει το τελευταίο του δάκρυ σε ένα μαντήλι.

«Πήγαινα πάντα βράδυ στην εντατική, μετά τις 10 το βράδυ και καθόμουν μέχρι το πρωί. Είχε πάθει τότε και εγκεφαλικό και ήταν να του κόψουν το πόδι, γιατί είχε πάθει σηψαιμία και είχε σπάσει το ανεύρυσμα, του είχαν κάνει τραχειοστομία και του έδιναν οξυγόνο με πίεση», σημείωσε χαρακτηριστικά η Άννα Μπιθικώτση.

«Είχε τις αισθήσεις του όμως, καταλάβαινε και έσκυβα στο αυτί και του έλεγα: “Πατέρα μου, όσα τραγούδια έχεις πει μέχρι τώρα καν’ τα προσευχή”. Και επειδή μπορούσε να σηκώσει μόνο το δεξί του χεράκι από το εγκεφαλικό, το σήκωνα και κάναμε προσευχή. Δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι, “έφυγε” από το νοσοκομείο. Θα σα πω και κάτι που είναι συγκλονιστικό για μένα. Την τελευταία βραδιά ήμουν κοντά του. Πήγε κάτι να μου πει, να ψελλίσει, αλλά δεν μπορούσε, δεν είχε τη δύναμη. Τα ματάκια του είχαν πάρει αυτό το ηλιοβασίλεμα και δάκρυσε. Βγάζω το μαντήλι μου, του σκουπίζω το δάκρυ και έχω το τελευταίο του δάκρυ» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η κόρη του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

«Πριν από έξι μήνες, που η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή, ήμουν και εκεί δίπλα της και είχα το μαντήλι μαζί μου. Με το ίδιο μαντήλι ένωσα τα δυο δάκρια και τους έχω εδώ στη γη ενωμένους», κατέληξε η Άννα Μπιθικώτση.

