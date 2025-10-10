Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

Μετά από πέντε σεζόν, «Η Γη της ελιάς» του MEGA συνεχίζει να απασχολεί τους φανατικούς τηλεθεατές. Τις επόμενες εβδομάδες, μάλιστα, θα δούμε μία εκ των πρωταγωνιστριών να αποχωρεί.

Συγκεκριμένα, η Αντιγόνη Κουλουκάκου ολοκληρώνει την πορεία της με τον ρόλο της Ιουλίας. «Τίτλοι τέλους», ανέφερε η ηθοποιός σε ανάρτηση στο Instagram απευθυνόμενη στον Πασχάλη Τσαρούχα, δίνοντάς του ένα φιλί. Ήδη είχε προηγηθεί η ατάκα του συμπρωταγωνιστή της: «End of conversation».

Όσον αφορά στο αποψινό επεισόδιο; Οι Ρουσσάκηδες βρίσκονται σε απόλυτο πανικό τη στιγμή που η Πρόνοια τους παίρνει το παιδί και η Δάφνη καταρρέει κρυφά, αφού χάνει την κόρη της. Μετά την «αυτοθυσία» του, ο Αντώνης οδηγείται στη φυλακή κι αμέσως κάνει ένα τηλεφώνημα σε μια μυστηριώδη γυναίκα που μοιάζει να τον νοιάζεται πολύ και όχι φιλικά.

Η Αλεξάνδρα, μάταια, προσπαθεί να συνετίσει την κόρη της και να βάλει φρένο στη σχέση της με τον Στάθη. Αργότερα, ο Μανούσος πέφτει πάνω στον Στάθη και την Ερωφίλη στον ελαιώνα. Η Ασπασία εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά στον Δημοσθένη, στην Κρήτη, ο οποίος ισχυρίζεται ότι πήγε για να στηρίξει την οικογένεια Ρουσσάκη. Εκείνος, όμως, γίνεται έξαλλος και την διώχνει κακήν κακώς. Ο Μιχάλης πιέζει ξανά τη Δάφνη να του μιλήσει για το παιδί και, αυτή τη φορά, η έκρηξή της είναι πιο έντονη από ποτέ. Η Αλεξάνδρα περνά στην αντεπίθεση και, με «όπλο» της τον συνεταιρισμό, απειλεί ευθέως τον Στάθη πως αν δεν λήξει άμεσα τη σχέση του με την Ερωφίλη, θα τα τινάξει όλα στον αέρα.

