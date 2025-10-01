Η Γη της Eλιάς spoiler: Πυροβολούν τη Βασιλική και χαροπαλεύει

Με καθηλωτικά επεισόδια επέστρεψε, φέτος, «Η Γη της Ελιάς» του MEGA. Ωστόσο, η Βάνα Δημητρίου επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις για τη συνέχεια…

Η Βασιλική ομολογεί στον Στάθη, τον Λυκούργο και τη Χάιδω τη σχέση της με τον Στέφανο κι έρχεται αντιμέτωπη με τις αντιρρήσεις τους. Η ηρωίδα πηγαίνει να δει τη μικρή Μαλένα, αλλά βρίσκεται στο λάθος σημείο, τη λάθος ώρα και πέφτει θύμα πυροβολισμού.

Η Βασιλική, τραυματισμένη από τον πυροβολισμό, μπαίνει στο χειρουργείο. Ο Στάθης, ο Λυκούργος και η Χάιδω εντοπίζουν πως είναι η δεύτερη φορά που πέφτουν πυροβολισμοί έξω από το σπίτι του Στέφανου. Ο Στέφανος πηγαίνει στο νοσοκομείο να δει τη Βασιλική και ο Στάθης τον διώχνει κακήν κακώς. Η Βασιλική, παρόλο που χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, αναγνωρίζει τον άντρα που την πυροβόλησε κι ο Κουράκος προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια του παζλ.

Παράλληλα, η Ασπασία αρχίζει να καταλαβαίνει τις δουλειές του Δημοσθένη. Ο άντρας που εκβιάζει τον Δημοσθένη με αποκαλύψεις για τον θάνατο του Κίμωνα, στρέφεται τώρα προς την Ασπασία και της ζητάει χρήματα προκειμένου να της πει με ποιο τρόπο σκοτώθηκε ο γιος της. Τυφλωμένη από πόνο και δίψα για δικαίωση, η Ασπασία είναι έτοιμη να πουλήσει τα πάντα προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τον νεκρό της γιο.

