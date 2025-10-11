Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε φωτογραφία μόνο με το εσώρουχο και το Instagram... έπεσε!

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, επιστρέφει στα social media με μια ξεχωριστή ανάρτηση. Ο δημοφιλής τραγουδιστής μοιράστηκε πρόσφατα μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από το μπάνιο του, όπου ποζάρει ημίγυμνος, προκαλώντας συζητήσεις ανάμεσα στους θαυμαστές του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι γνωστός για το μοναδικό του στυλ, το οποίο εκφράζει όχι μόνο μέσα από τη μουσική του αλλά και στις δημόσιες εμφανίσεις και τις φωτογραφίσεις του. Κάθε του φωτογραφικό project ξεχωρίζει για το πρωτότυπο concept και την προσεγμένη αισθητική, στοιχεία που προσελκύουν πάντα το ενδιαφέρον του κοινού και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η τελευταία αυτή ανάρτηση δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ασπρόμαυρη φωτογραφία, που ανέβασε ο καλλιτέχνης στο Instagram, δείχνει μια πιο προσωπική και ειλικρινή πλευρά του. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από το story του, η φωτογραφία τραβήχτηκε αμέσως μετά το τέλος ενός γυρίσματος, προσδίδοντας στην εικόνα μια αίσθηση φυσικότητας και αυθεντικότητας.

Η τολμηρή αυτή φωτογραφία προκάλεσε ποικίλα σχόλια από τους ακόλουθους του Μαζωνάκη, οι οποίοι εκτίμησαν τόσο την καλλιτεχνική της διάσταση όσο και την ειλικρίνεια που αποπνέει.