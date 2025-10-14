Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση: «Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ ως μαμά, σίγουρα κάνω λάθη»

Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση σε δηλώσεις που παραχώρησε στην τηλεόραση του MEGA είπε πως αισθάνεται ότι ο κόσμος την αγαπάει.

«Εννοείται ότι θα υπάρχουν οι κακές γλώσσες. Λαμβάνω πολλή αγάπη, ειδικά από τις γυναίκες κι αυτό το εκτιμώ λίγο παραπάνω. Το "σ΄ ευχαριστώ που έφτιαξες το Birth Center’’ είναι τεράστιο. Ξέρω ότι το όνομά μου είναι πολύ σημαντικό στο γιατί καταφέραμε να ανοίξουμε το κέντρο τοκετών, γιατί πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σ’ ένα σύστημα πολύ δυνατό εδώ στην Ελλάδα».

Όπως λέει, η σκέψη για αυτό το εγχείρημα γεννήθηκε όταν έγινε μαμά.

«Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ ως μαμά, σίγουρα κάνω λάθη. Και μόνο ότι αγκαλιάζω τα παιδιά μου το βράδυ και είναι καλά, είμαι υπερευτυχισμένη».

Σε σχέση με τα social media είπε: «Η τοξικότητα πάντα υπάρχει στα social media, το θέμα είναι να τελείται ο σκοπός σου. Το κλειδί είναι να χρησιμοποιείς τα social και να μη σε χρησιμοποιούν. Κάνω ένα podcast εδώ και δύο χρόνια, ποτέ μη λες ποτέ για το αν θα το δούμε τηλεοπτικά».