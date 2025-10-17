Πυροβολισμοί, όμηροι, αποκαλύψεις – «Χάος» στα νέα επεισόδια του Grand Hotel

Το «Grand Hotel» είναι η καθημερινή συντροφιά των τηλεθεατών του ΑΝΤ1. Τη νέα εβδομάδα, τα επεισόδια θα κορυφώσουν την αγωνία…

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ο Ρήγας αποκαλύπτει στην Αλίκη ότι ο Άρης είναι ο πρώτος που γνώριζε την πρόθεσή του να πουλήσει το ξενοδοχείο. Τα δύο πρόσωπα του Άρη εξοργίζουν την Αλίκη, η οποία τον αντιμετωπίζει ευθέως απαιτώντας να μάθει την αλήθεια: ποιος πραγματικά είναι ο Άρης Δανέζης και τι δουλειά έχει στο Grand Hotel. Ο αρραβώνας του Ιορδάνη και της Ελπίδας κινδυνεύει να ματαιωθεί, όταν η μητέρα της επισκέπτεται απρόοπτα το ξενοδοχείο… Η αφοσίωση του Χαραλάμπη στα σχέδια του Χατζημήτρου τον οδηγούν σε σύγκρουση με τη Θεώνη. Η Αστυνομία βρίσκει το πτώμα της Ρεγγίνας και άρα όλοι καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για δολοφονία. Οι εξελίξεις ανησυχούν και κινητοποιούν την Κυβέλη, η οποία αποφασίζει να επισκεφτεί αιφνιδιαστικά τον Χατζημήτρο, δείχνοντας ότι αρχίζει να ενώνει τα κομμάτια που συνθέτουν το παζλ της αλήθειας…

ΤΡΙΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ο Άρης αποκαλύπτει στην Αλίκη ότι είναι ο δημοσιογράφος με το ψευδώνυμο Φιλιππόπουλος και ότι ο στόχος τους είναι κοινός: να πληρώσει ο Ρήγας για όσα έχει κάνει. Η Κυβέλη συναντά τον Χατζημήτρο κάνοντας σαφές ότι έχει καταλάβει τον ρόλο του στην εξαφάνιση της Ρεγγίνας κι εκείνος, έξαλλος που το σχέδιό του κινδυνεύει, ξεσπά στον Μάρκο. Με την δολοφονία της Ρεγγίνας, η αγοραπωλησία του Grand Hotel ακυρώνεται, ενώ ο αστυνόμος Κομνηνός ανακρίνει ως υπόπτους τόσο τον Ρήγα όσο και την Κυβέλη. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον, μόλις όμως βρεθούν μόνοι, ο Ρήγας την πολιορκεί για μια ακόμα φορά. Ο Άρης ζητάει επίμονα από την Αλίκη να του πει λεπτομέρειες για την ζωή του Ρήγα και αποφασίζει να πλησιάσει τον πιο στενό του άνθρωπο: την κυρία Θεοδώρα…

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η Αλίκη, με τη βοήθεια της Φρίντας, ανοίγει τη θυρίδα του Άρη για να μάθουν αν τους κρύβει κάτι. Ένα σπασμένο ρολόι επιβεβαιώνει το οικογενειακό δράμα του Άρη και ένα όνομα στην ατζέντα του δημιουργεί νέα ερωτήματα που οδηγούν αναπάντεχα στην υπόθεση του Αλέξανδρου σχετικά με τον θάνατο της Βασιλικής Ασλάνογλου. Η Θεοδώρα πέφτει στην παγίδα του Άρη και του αποκαλύπτει στοιχεία από το κρυφό παρελθόν του Ρήγα. Μία γυναίκα, η Λυδία από τα Κατεβατά, μπορεί να είναι το κλειδί που θα δώσει απαντήσεις για την απαγωγή της Αλίκης και θα την ελευθερώσει από τα δεσμά του γάμου της με τον Ρήγα. Οι Γαζήδες οργανώνουν μια δεξίωση για να «ζωντανέψουν» τη φήμη του ξενοδοχείου, αλλά ο δημοσιογράφος Φιλιππόπουλος ξαναχτυπά…!

Ένας πυροβολισμός αναστατώνει για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο. Ο Ιεζεκιήλ, αιμόφυρτος, ψάχνει να κρυφτεί στους διαδρόμους του Grand Hotel, όταν βρίσκει τυχαία την Φρίντα και την παίρνει όμηρο. Ο Άρης και η Αλίκη ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τους βρουν, ενώ ο Ρήγας καταφέρνει πρώτος να τους εντοπίσει και ορμάει τρελαμένος να σκοτώσει τον Ιεζεκιήλ, χωρίς να τον ενδιαφέρει η ζωή της Φρίντας που κινδυνεύει στα χέρια του. Ένα σχέδιο της Αλίκης θα φέρει και τον Νικόλα απέναντι στον αδίστακτο εισβολέα του ξενοδοχείου… Η επικίνδυνη αποστολή θα καταλήξει σε μια ακόμη δολοφονία, αλλά και σε ένα σημείωμα-μήνυμα γεμάτο αινίγματα…