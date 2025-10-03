Grand Hotel spoiler: Η Αλίκη εξαφανίζεται – Χάος στο ξενοδοχείο

Μία έκρηξη στο «Grand Hotel» φέρνει πολλές αποκαλύψεις και εξελίξεις στη σειρά του ΑΝΤ1, την ερχόμενη εβδομάδα…

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η έκρηξη που σημειώθηκε στο ξενοδοχείο δημιουργεί μια κατάσταση χάους με συντρίμμια, τραυματίες, αλλά και μια εξαφάνιση. Η Αλίκη δεν βρίσκεται πουθενά, ο Ρήγας πιστεύει πως βρήκε την ευκαιρία να το σκάσει, ενώ ο Άρης, βαριά τραυματισμένος, προσπαθεί με όση δύναμη έχει να την βρει. Τα νέα της έκρηξης διακόπτουν τα εγκαίνια του σχολείου στα Προσφυγικά προκαλώντας αναστάτωση στον οικισμό και, κυρίως, στην Θεώνη και τον Χαραλάμπη που μαθαίνουν ότι η Δέσποινα είναι ανάμεσα στους τραυματίες. Όλες οι έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Αλίκη έχει πέσει θύμα απαγωγής, την ίδια ώρα που στο ξενοδοχείο κάνει την εμφάνισή της η παλιά και αγαπημένη φίλη της, Φρίντα. Το τραύμα του Άρη είναι πολύ πιο σοβαρό από όσο θέλει να δείχνει στους άλλους. Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο με σημαντικά στοιχεία για την απαγωγή της Αλίκης, ο Άρης καταρρέει…

ΤΡΙΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ο Άρης, βαριά τραυματισμένος, κείτεται αναίσθητος στη σάλα του ξενοδοχείου. Φωνάζουν επειγόντως τον γιατρό, αλλά για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, ο αστυνόμος Κομνηνός αποφασίζει να επέμβει ο ίδιος για να του σώσει τη ζωή. Η Αλίκη εξακολουθεί να μην έχει δώσει σημεία ζωής… Η Κυβέλη, σε τρομερή αγωνία για την κόρη της, προσπαθεί απελπισμένη να καταλάβει τί έχει συμβεί. Ο Ρήγας δέχεται ένα τηλεφώνημα από τους απαγωγείς, αλλά προσπαθεί να το κρατήσει από όλους κρυφό… Ξεκινάει για το μυστικό ραντεβού μαζί τους, όμως τον ακολουθούν ο Χρόνης, η Φρίντα και ο Άρης, που με το ζόρι στέκεται στα πόδια του… Η Αλίκη ξυπνάει δεμένη, σε ένα άγνωστο μέρος και προσπαθεί πανικόβλητη να λυθεί για να διαφύγει… Ο Ρήγας συναντά τους απαγωγείς και είναι φανερό ότι του έχουν ζητήσει κάτι άλλο και όχι χρήματα για λύτρα. Τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα όταν η Φρίντα βρίσκεται υπό την απειλή ενός μαχαιριού στο λαιμό της…

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ενώ η Αλίκη είναι ακόμη στα χέρια των απαγωγέων, ο Άρης γυρίζει σε άσχημη κατάσταση στο Grand Hotel... Η Κυβέλη υποψιάζεται ότι ο Ρήγας γνωρίζει τι ζητούν οι απαγωγείς, εκείνος, όμως, αρνείται τα πάντα. Η Φρίντα φροντίζει τον Άρη και επιδιώκει να μάθει περισσότερα για την ζωή του, ενώ η Ελένη καραδοκεί να κάνει κακό στην Δέσποινα. Κι ενώ η οικογένεια Γαζή περιμένει με αγωνία ένα νέο τηλεφώνημα από τους απαγωγείς, η Αλίκη επιστρέφει στο Grand Hotel, χωρίς να θυμάται τίποτα, πέρα από ένα στοιχείο που εκμυστηρεύεται στον Άρη και στην Φρίντα: μια φωτογραφία του Ρήγα από τον γάμο του με μια άλλη γυναίκα.

Ο Άρης συνειδητοποιεί ότι η απαγωγή της Αλίκης έχει να κάνει με το παρελθόν του Ρήγα και άρα εκείνη εξακολουθεί να μην είναι ασφαλής. Την πείθει να φύγει από το ξενοδοχείο και οργανώνει τη διαφυγή της στο εξωτερικό. Ωστόσο, ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στην αστυνομία οδηγεί στη σύλληψή της με την κατηγορία της εγκατάλειψης της συζυγικής στέγης. Η Δέσποινα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ο Νικόλας και η Θεώνη ανησυχούν για τη ζωή της, ενώ η Ελένη εξακολουθεί να κινείται ύπουλα για να απαλλαγεί μια και καλή από απ’ αυτήν. Ο Ιορδάνης είναι απογοητευμένος από την στάση της Ελπίδας και ζητά τη βοήθεια της Δούκισσας, η οποία σκαρφίζεται ένα κόλπο για να τους ξαναφέρει κοντά. Η οικογένεια Γαζή δεν υποκύπτει στις τεράστιες δυσκολίες και συνεχίζει να πολεμά. Η Αλίκη θυμάται μια λεπτομέρεια που μπορεί να οδηγήσει σε τρομερές ανακαλύψεις για το παρελθόν του Ρήγα, ενώ η Κυβέλη επισκέπτεται και έρχεται αντιμέτωπη με τον Γεράσιμο Χατζημήτρο…

