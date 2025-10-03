Grand Hotel spoiler: Η Αλίκη εξαφανίζεται – Χάος στο ξενοδοχείο

Η νέα εβδομάδα φέρνει μεγάλες ανατροπές στο δημοφιλές σίριαλ του ΑΝΤ1

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Grand Hotel spoiler: Η Αλίκη εξαφανίζεται – Χάος στο ξενοδοχείο
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία έκρηξη στο «Grand Hotel» φέρνει πολλές αποκαλύψεις και εξελίξεις στη σειρά του ΑΝΤ1, την ερχόμενη εβδομάδα…

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η έκρηξη που σημειώθηκε στο ξενοδοχείο δημιουργεί μια κατάσταση χάους με συντρίμμια, τραυματίες, αλλά και μια εξαφάνιση. Η Αλίκη δεν βρίσκεται πουθενά, ο Ρήγας πιστεύει πως βρήκε την ευκαιρία να το σκάσει, ενώ ο Άρης, βαριά τραυματισμένος, προσπαθεί με όση δύναμη έχει να την βρει. Τα νέα της έκρηξης διακόπτουν τα εγκαίνια του σχολείου στα Προσφυγικά προκαλώντας αναστάτωση στον οικισμό και, κυρίως, στην Θεώνη και τον Χαραλάμπη που μαθαίνουν ότι η Δέσποινα είναι ανάμεσα στους τραυματίες. Όλες οι έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Αλίκη έχει πέσει θύμα απαγωγής, την ίδια ώρα που στο ξενοδοχείο κάνει την εμφάνισή της η παλιά και αγαπημένη φίλη της, Φρίντα. Το τραύμα του Άρη είναι πολύ πιο σοβαρό από όσο θέλει να δείχνει στους άλλους. Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο με σημαντικά στοιχεία για την απαγωγή της Αλίκης, ο Άρης καταρρέει…

grand-hotelosa-8a-doyme-sta-epomena-epeisodia-0610-08-2.jpg

ΤΡΙΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ο Άρης, βαριά τραυματισμένος, κείτεται αναίσθητος στη σάλα του ξενοδοχείου. Φωνάζουν επειγόντως τον γιατρό, αλλά για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, ο αστυνόμος Κομνηνός αποφασίζει να επέμβει ο ίδιος για να του σώσει τη ζωή. Η Αλίκη εξακολουθεί να μην έχει δώσει σημεία ζωής… Η Κυβέλη, σε τρομερή αγωνία για την κόρη της, προσπαθεί απελπισμένη να καταλάβει τί έχει συμβεί. Ο Ρήγας δέχεται ένα τηλεφώνημα από τους απαγωγείς, αλλά προσπαθεί να το κρατήσει από όλους κρυφό… Ξεκινάει για το μυστικό ραντεβού μαζί τους, όμως τον ακολουθούν ο Χρόνης, η Φρίντα και ο Άρης, που με το ζόρι στέκεται στα πόδια του… Η Αλίκη ξυπνάει δεμένη, σε ένα άγνωστο μέρος και προσπαθεί πανικόβλητη να λυθεί για να διαφύγει… Ο Ρήγας συναντά τους απαγωγείς και είναι φανερό ότι του έχουν ζητήσει κάτι άλλο και όχι χρήματα για λύτρα. Τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα όταν η Φρίντα βρίσκεται υπό την απειλή ενός μαχαιριού στο λαιμό της…

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ενώ η Αλίκη είναι ακόμη στα χέρια των απαγωγέων, ο Άρης γυρίζει σε άσχημη κατάσταση στο Grand Hotel... Η Κυβέλη υποψιάζεται ότι ο Ρήγας γνωρίζει τι ζητούν οι απαγωγείς, εκείνος, όμως, αρνείται τα πάντα. Η Φρίντα φροντίζει τον Άρη και επιδιώκει να μάθει περισσότερα για την ζωή του, ενώ η Ελένη καραδοκεί να κάνει κακό στην Δέσποινα. Κι ενώ η οικογένεια Γαζή περιμένει με αγωνία ένα νέο τηλεφώνημα από τους απαγωγείς, η Αλίκη επιστρέφει στο Grand Hotel, χωρίς να θυμάται τίποτα, πέρα από ένα στοιχείο που εκμυστηρεύεται στον Άρη και στην Φρίντα: μια φωτογραφία του Ρήγα από τον γάμο του με μια άλλη γυναίκα.

Ο Άρης συνειδητοποιεί ότι η απαγωγή της Αλίκης έχει να κάνει με το παρελθόν του Ρήγα και άρα εκείνη εξακολουθεί να μην είναι ασφαλής. Την πείθει να φύγει από το ξενοδοχείο και οργανώνει τη διαφυγή της στο εξωτερικό. Ωστόσο, ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στην αστυνομία οδηγεί στη σύλληψή της με την κατηγορία της εγκατάλειψης της συζυγικής στέγης. Η Δέσποινα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ο Νικόλας και η Θεώνη ανησυχούν για τη ζωή της, ενώ η Ελένη εξακολουθεί να κινείται ύπουλα για να απαλλαγεί μια και καλή από απ’ αυτήν. Ο Ιορδάνης είναι απογοητευμένος από την στάση της Ελπίδας και ζητά τη βοήθεια της Δούκισσας, η οποία σκαρφίζεται ένα κόλπο για να τους ξαναφέρει κοντά. Η οικογένεια Γαζή δεν υποκύπτει στις τεράστιες δυσκολίες και συνεχίζει να πολεμά. Η Αλίκη θυμάται μια λεπτομέρεια που μπορεί να οδηγήσει σε τρομερές ανακαλύψεις για το παρελθόν του Ρήγα, ενώ η Κυβέλη επισκέπτεται και έρχεται αντιμέτωπη με τον Γεράσιμο Χατζημήτρο…

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:13ΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Υγείας: Οδηγίες για την εποχική γρίπη και τον αντιγριπικό εμβολιασμό για την περίοδο 2025-2026

16:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Ενοχλήσεις για Ιβανούσετς και Τσέλοφ - Τα δεδομένα για το ντέρμπι

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μπόμπι ο Έλληνας» εκτελέστηκε μέσα σε καφέ στο Μόντρεαλ - Σκληρό βίντεο

16:01ΥΓΕΙΑ

Ολοκληρωμένο Καρδιολογικό Check-Up στην Affidea

16:00LIFESTYLE

Grand Hotel spoiler: Η Αλίκη εξαφανίζεται – Χάος στο ξενοδοχείο

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στις Μελέσες Κρήτης

15:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο εσωκομματικό επεισόδιο στον ΣΥΡΙΖΑ λόγω Belhara - Η Ακρίτα δεν ψήφισε το νομοσχέδιο

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικοί διευκρινίζουν πόσο χρόνο είναι ασφαλές να πίνουμε νερό από το ίδιο μπουκάλι

15:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ, Πλεύσης, για την επέμβαση του Ισραήλ στον στόλο αλληλεγγύης στη Γάζα

15:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν δύο νεαροί στα Γλυκά Νερά: 25χρονος πέταξε τα ναρκωτικά και χτύπησε αστυνομικούς

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ποτάμια οι δρόμοι και χαλάζι στην Πάτρα - Οι πρώτες νιφάδες χιονιού στον Χελμό

15:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Δεν προπονήθηκε ο Ντέσερς ενόψει Ατρομήτου, μπήκε ο Σάντσες

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Xειροπέδες σε ιδιωτικό ντετέκτιβ και δικηγόρο για την παροχή πληροφοριών στη Μοσάντ

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στην Βουλή μεταξύ Χρηστίδου και Μπάρκα: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα»

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Κέιτ Μίντλετον... στην αεροπορία: Έκλεψε την παράσταση με γόβες στιλέτο σε μαχητικό της RAF

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Χειροπέδες σε 47χρονο - Είχε στην κατοχή του πλήθος μαχαιριών και αρχαία

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Το καταφύγιο που αντέχει 1.000 φορές ισχυρότερη βόμβα από της Χιροσίμα

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας - Τρία ακόμα περιστατικά μέσα σε δέκα ημέρες

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν η καλύτερή μου φίλη: Σπαράζει η μητέρα της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μπόμπι ο Έλληνας» εκτελέστηκε μέσα σε καφέ στο Μόντρεαλ - Σκληρό βίντεο

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στην Βουλή μεταξύ Χρηστίδου και Μπάρκα: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα»

12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έρχεται άμεσα πρώιμος χειμερινός κυκλώνας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα, πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Συλλήψεις 13 Τούρκων με 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες στο Σουφλί - Πού κρυβόντουσαν

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική προειδοποίηση: Μειώθηκε κατά 58.449 ο πληθυσμός της Ελλάδας μέσα σε έναν χρόνο

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Robbie Williαms αφιέρωσε στη Χάιδω από τη Θεσσαλονίκη το «She’s the one»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

17:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φθινόπωρο έρχεται για να μείνει - Δυνατές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ποτάμια οι δρόμοι και χαλάζι στην Πάτρα - Οι πρώτες νιφάδες χιονιού στον Χελμό

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Κέιτ Μίντλετον... στην αεροπορία: Έκλεψε την παράσταση με γόβες στιλέτο σε μαχητικό της RAF

08:32ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία με χειμερινά χαρακτηριστικά: Μονοψήφιες θερμοκρασίες - Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες - Νέο κύμα από Δευτέρα

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικοί διευκρινίζουν πόσο χρόνο είναι ασφαλές να πίνουμε νερό από το ίδιο μπουκάλι

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα η νέα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ για πρώτη φορά στην ιστορία - Θα ηγείται 85 εκατ. πιστών

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μία λωρίδα Γης «θαμμένη« κάτω από 54 εκατ. τόνους συντρίμμια - Τι έχει απομείνει μετά από 2 χρόνια πολέμου

10:40LIFESTYLE

Μπισμπίκης: Συγγνώμη με γλυκά στη γειτονιά μετά τις ζημιές στα αυτοκίνητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ