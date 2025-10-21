Γουάντα Νάρα και Μάξι Λόπεζ στο MasterChef Αργεντινής: «Είμαι η πρώην γυναίκα σου»

Μπορεί η Γουάντα Νάρα και ο Μάξι Λόπεζ να είχαν χωρίσει πριν από περίπου 10 χρόνια, όμως οι κακές τους σχέσεις ίσως και να ανήκουν στο παρελθόν.

Η Γουάντα Νάρα είχε απατήσει τον τότε επιθετικό της Σαμπντόρια με τον κολλητό του, Μάριο Ικάρντι, και η κατάσταση ξέφυγε. Το ζευγάρι έχει τυπικές σχέσεις για χάρη των τριών παιδιών του. Τι συνέβη όμως τώρα;

Ο Μάξι Λόπεζ πήγε να διαγωνιστεί στο «MasterChef Celebrity» στην Αργεντινή, το οποίο παρουσιάζει η Γουάντα Νάρα.

https://www.instagram.com/p/DPWU25ajvNL/

Την πρώτη μέρα του παιχνιδιού, στο καθιερωμένο πέρασμα της παρουσιάστριας από τις κουζίνες των παικτών, το πρώην ζευγάρι είχε έναν διάλογο που δεν πέρασε στα «ψιλά».

«Να συστηθώ; Είμαι η πρώην γυναίκα σου», ανέφερε η Γουάντα Νάρα, με τον Μάξι Λόπεζ να απαντά καταφατικά.

Η Γουάντα Νάρα ρώτησε αμέσως μετά: «Πώς νιώθει η γυναίκα σου για τη συμμετοχή σου στο παιχνίδι;», με τον Λόπεζ να της απαντά: «Όπως θα ένιωθες και εσύ».

Η παρουσιάστρια δεν σταμάτησε εκεί και έκανε τα «παράπονά» της: «Έχω πολλά παράπονα από εσένα, βρήκες άλλη γυναίκα, πιο όμορφη, πιο ψηλή και πιο αδύνατη από εμένα». Αμέσως και οι δύο έβαλαν τα γέλια.

https://www.instagram.com/reel/DP1LAmRDl1v/

«Έμαθες να μαγειρεύεις ή ακόμα τρως κατεψυγμένα φαγητά;»

Νωρίτερα, κατά την πρώτη γνωριμία μεταξύ των παικτών, ο Μάξι Λόπεζ παρουσίασε τον εαυτό του, με τη Γουάντα Νάρα να τον ρωτά, με αρκετή δόση χιούμορ: «Έμαθες να μαγειρεύεις ή ακόμα τρως κατεψυγμένα φαγητά;».

Άπαντες ξέσπασαν σε γέλια, με την παρουσιάστρια να διευκρινίζει: «Όταν ήμασταν παντρεμένοι και δεν προλάβαινα να μαγειρέψω, τρώγαμε κατεψυγμένα».