Οδυσσέας Σταμούλης: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για την απώλεια του γιου του

Για τον θάνατο του γιου του το 2023 και τον γάμο με την σύντροφό του δύο χρόνια μετά την τραγική απώλεια που τον σημάδεψε, μίλησε σε συνέντευξή του στο Action 24 ο Οδυσσέας Σταμούλης.

«Αυτό που μας συνέβη είναι κάτι αδιανόητο, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς, εκτός από τους ανθρώπους που το έχουν ζήσει. Είμαστε μία ειδική κατηγορία πόνου. Δεν υπάρχει στιγμή που δεν σκέφτεσαι ενοχικά, ακόμα και το τι έγινε στο μαιευτήριο. Τι σου είπα on the record; Εγώ βλέπω εσένα και θυμάμαι το παιδί μου διότι πριν χρόνια όταν το πήγα σε έναν παιδότοπο και περίμενα να τελειώσει, να παίξει η τηλεόραση έπαιζε μία εκπομπή που παρουσίαζες. Μόνο που σε βλέπω δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

Η Αθηναΐς Νέγκα στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχτηκε ο Οδυσσέας Σταμούλης με αφορμή τον γάμο του δύο χρόνια μετά τον πνιγμό του γιου του.

«Γιατί είναι ο κανιβαλισμός του διαδικτύου. Η σύντροφός μου, μου διαβάζει μόνο τα θετικά σχόλια τα οποία ήταν τόσες πολλές χιλιάδες ευχές από αγνώστους ανθρώπους που δεν μπορώ να σταθώ στα αρνητικά σχόλια», απάντησε ο ηθοποιός.

